İş Bankası'ndan yeni yıla özel Anında Kredi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, yeni yılda da müşterilerinin tüm ihtiyaçları için uygun koşullarla kredi imkanı sunmaya devam ediyor.
Banka açıklamasına göre, 3 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan yeni yıla özel kampanya kapsamında, İş Bankası müşterileri, bireysel nitelikli tüm ihtiyaçları için şubeye gitmeden hafta sonu ve tatil günleri dahil 7 gün 24 saat Anında Kredi’ye başvurabilecek. Başvuru onaylandığı an kredi tutarı hesaba geçecek.
Anında Kredi’ye İşCep mobil uygulamasının yanı sıra bankanın internet şubesinden de başvurmak mümkün olacak.