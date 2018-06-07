İş dünyasında cesur kadınların çağı

KPMG'nin ilk kez yaptığı ve dünyada da bir ilk olan Küresel Kadın Liderler Araştırması 2018 / The Digital Age-The Women's Era başlıklı araştırma, 'teknoloji ve dijitalleşme'nin kadın iş liderlerinin dünyasındaki karşılığını inceliyor. Araştırma 42 ülkede 14 sektörden 699 küresel kadın liderle yapıldı. Katılımcıların yüzde 37'si 500 milyon dolardan fazla yıllık gelire sahip şirketleri yönetiyor. Yüzde 62'si 500 milyon dolardan az şirketlerin yöneticisi. Araştırmanın sonuçları, iş dünyasında cesur, kendine güvenen, gerçekçi kadınların yükseldiğini gösteriyor. Buna göre kadın liderler, dijitalleşmeyle paradigma değişimi yaşayan iş dünyasındaki büyüme potansiyeli, büyüme stratejileri ve istihdam konusunda iyimser. Araştırmaya katılan küresel kadın liderlerin yüzde 77'si teknolojik yıkımı tehdit değil fırsat olarak görüyor. Hayli cesur davranıyor ve iş modellerini dönüştürmek için teknolojinin sunduğu imkanları değerlendirmekten korkmuyorlar.

Araştırmadan öne çıkan bazı başlıklar şöyle: