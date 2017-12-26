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İsdemir ile Hak-İş arasında toplu iş sözleşmesi

- İsdemir ile Hak-İş Konfederasyonu arasında 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi gerçekleşti

İsdemir ile Hak-İş arasında toplu iş sözleşmesi

- İsdemir ile Hak-İş Konfederasyonu arasında 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi gerçekleşti

26 Aralık 2017 Salı 15:39
İsdemir ile Hak-İş arasında toplu iş sözleşmesi

İSTANBUL (AA) - OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İsdemir) ile Hak-İş Konfederasyonu arasında 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İsdemir'den yapılan açıklamaya göre, 3 bin 107 işçiyi kapsayan sözleşmenin imza törenine OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci katıldı.

İsdemir ve Hak-İş Konfederasyonu arasında, ağustos ayında yapıcı bir yaklaşımla başlayan süreç barış ortamında devam ederek anlaşmayla sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "OYAK üyelerinin hakkını korumayı birincil görev edinen bir kurum olarak, üyelerimiz kadar çalışanlarımızın haklarını da gözetiyor, emek kavramını çok değerli görüyoruz. Ağustos ayında başladığımız zorlu sözleşme süreci, tarafların yapıcı yaklaşımı sayesinde uzlaşmayla sonlandı. Barış ortamında sürdürdüğümüz görüşmelerin çalışanlarımızın mutluluğuyla sonuçlanması işveren olarak bizi de mutlu ediyor. Bu süreçte diyalog ve uzlaşmadan yana olan Hak-İş ve Çelik-İş başkanlarına teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da şunları kaydetti:

"Çatışma yerine uzlaşma ve yapıcı diyaloğu tercih eden çalışma prensibimizle, zorlu ve hassas bir sözleşme süreci yürüttük. Müzakere sürecinde dünya konjonktürünü, ülkemizin gerçeklerini ve rekabeti gözeterek üyelerimizin lehine bir sözleşme çıkarmak için tüm taraflar olarak aynı gayretle çalıştık. Sözleşme döneminde Hak-İş’e desteklerinden dolayı OYAK ve İsdemir yönetimlerine teşekkür ediyor, tarafların memnuniyetiyle biten bu sürecin üyelerimize, sendikamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Arslan, imzalanan sözleşmenin önümüzdeki günlerde bir törenle kutlanacağının da haberini verdi.

Anahtar Kelimeler:
Çelik-İş Genel Başkanı Yunus DeğirmenciHak-İşHAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslanİsdemirİsdemir Genel Müdürü Toker ÖzcanOYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem
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