Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114480
ALTIN
156.866
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0695
EURO
4.5043
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl temennisi: İstikrar
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl...
İşte futbol dünyasının gezginleri
İşte futbol dünyasının gezginleri

"İŞKUR işverene ciddi teşvikler sağlıyor"

- Emekli SGK Başmüfettişi Evcil: - "İŞKUR'un İş Başı Eğitimi Programı ile çalışan kişiler işverene ciddi teşvikler sağlıyor" - Eski SGK Kurum Müdürü Yazıcı: - "Şu an 10'un üzerinde sigorta prim teşvik ve desteği bulunmakta"

"İŞKUR işverene ciddi teşvikler sağlıyor"

- Emekli SGK Başmüfettişi Evcil: - "İŞKUR'un İş Başı Eğitimi Programı ile çalışan kişiler işverene ciddi teşvikler sağlıyor" - Eski SGK Kurum Müdürü Yazıcı: - "Şu an 10'un üzerinde sigorta prim teşvik ve desteği bulunmakta"

28 Aralık 2017 Perşembe 16:27

İSTANBUL (AA) - Emekli SGK Başmüfettişi Dr. Cahit Evcil, "İŞKUR'un İş Başı Eğitimi Programı ile çalışan kişiler işverene ciddi teşvikler sağlıyor." dedi.

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından düzenlenen KASTEXPO kapsamında, "SGK Teşvikleri ve indirimleri, İŞKUR İstihdam Teşvikleri, İşverenlerin emeklilik planlamaları" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Evcil, İŞKUR'un kurum olarak Türkiye'nin en eski kurumlarından bir tanesi olduğunu kuruluşunun ikinci dünya savaşından sonrasına dayandığını söyledi.

Evcil, İŞKUR'un Avrupa'ya işci gönderilmesinde çok önemli görevler üstlendiğini, belli bir süre sonra işlevini yitirdiğini belirtti.

2000'li yıllardan sonra İŞKUR'un tekrardan canlandığını özellikle istihdam açısından çok önemli görevler üstlendiğini kaydeden Evcil, "İŞKUR, işverenlere eleman temin etmek, elemanların eğitilmesi, işverenlere teşvikli olarak eleman hizmeti verilmesi açısından çok ciddi imkan sağlıyor. Aynı zamanda çalışanlard a buraya başvurup kayıt yaptırarak iş bulma konusunda ve iş başında işi öğrenme konusunda bir takım avantajlar sağlıyor." dedi.

Evcil, "İŞKUR'un İş Başı Eğitimi Programı ile çalışan kişiler iş verene ciddi teşvikler sağlıyor. Bu teşvikler 6 aydan 42 aya kadar işverenler sigorta primlerini, iş veren hisselerini daha düşük ödüyorlar." diye konuştu.

Kursiyerlerin eğitim süresince 54 lira ödenek elde ettiğini belirten Evcil, "Özellikle İstihdam Şurası ile birlikte kursiyerler çok daha ciddi teşviklere ulaşıcak. Özellikle bilişim ve imalat sektöründe teşvikler 9 aya kadar uzayabilecek 75 liraya kadar kişilere ödenekler sağlanabilecek." açıklamasında bulundu.


- "Sigorta prim ve teşviklerin amacı kayıt dışı istihdamı azaltmak"


Eski SGK Kurum Müdürü Bilal Yazıcı da sigorta prim ve teşviklerin amacının kayıt dışı istihdamı azaltmak, kayıtlı istihdamı artırmak olduğunu söyledi.

Yazıcı, sigorta prim teşviklerinin sosyal güvenlik primi ödeyen işyerlerinin sisteme katılımını daha arttırmak olduğunu aynı zamanda rekabet açısındanda bir farkındalık yaratmak ve kazanç sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Yazıcı, "Şu an 10'un üzerinde sigorta prim teşviği ve desteği bulunmakta." ifadesini kullandı.

Mali Müşavir - Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kara ise bir kişinin emekli maaşı ile ilgili plan yapıcağı zaman 10-15 yıl önce plan yapması gerektiğini bu sayede doğru hedefe ulaşılacağını söyledi.


Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Sanayici Ve İşadamları Derneği (KASİAD)KASTEXPO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Dolar/TL 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar/TL 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Elektiriğe yeni yılda yüzde 8,8 zam geliyor
Elektiriğe yeni yılda yüzde 8,8 zam geliyor
Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak
Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak
Yerel Yönetim memurlarında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
Yerel Yönetim memurlarında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
Yüngül: Her yıl ortalama 2 milyar lira yatırım yapıyoruz
Yüngül: Her yıl ortalama 2 milyar lira yatırım yapıyoruz
Tehditlere karşı yerli yaşam odası
Tehditlere karşı yerli yaşam odası
Antalya'dan 12 ülkeye güneş paneli ihraç ediyor
Antalya'dan 12 ülkeye güneş paneli ihraç ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim