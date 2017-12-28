"İŞKUR işverene ciddi teşvikler sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - Emekli SGK Başmüfettişi Dr. Cahit Evcil, "İŞKUR'un İş Başı Eğitimi Programı ile çalışan kişiler işverene ciddi teşvikler sağlıyor." dedi.

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından düzenlenen KASTEXPO kapsamında, "SGK Teşvikleri ve indirimleri, İŞKUR İstihdam Teşvikleri, İşverenlerin emeklilik planlamaları" başlıklı panel gerçekleştirildi.



Panelde konuşan Evcil, İŞKUR'un kurum olarak Türkiye'nin en eski kurumlarından bir tanesi olduğunu kuruluşunun ikinci dünya savaşından sonrasına dayandığını söyledi.

Evcil, İŞKUR'un Avrupa'ya işci gönderilmesinde çok önemli görevler üstlendiğini, belli bir süre sonra işlevini yitirdiğini belirtti.

2000'li yıllardan sonra İŞKUR'un tekrardan canlandığını özellikle istihdam açısından çok önemli görevler üstlendiğini kaydeden Evcil, "İŞKUR, işverenlere eleman temin etmek, elemanların eğitilmesi, işverenlere teşvikli olarak eleman hizmeti verilmesi açısından çok ciddi imkan sağlıyor. Aynı zamanda çalışanlard a buraya başvurup kayıt yaptırarak iş bulma konusunda ve iş başında işi öğrenme konusunda bir takım avantajlar sağlıyor." dedi.

Evcil, "İŞKUR'un İş Başı Eğitimi Programı ile çalışan kişiler iş verene ciddi teşvikler sağlıyor. Bu teşvikler 6 aydan 42 aya kadar işverenler sigorta primlerini, iş veren hisselerini daha düşük ödüyorlar." diye konuştu.

Kursiyerlerin eğitim süresince 54 lira ödenek elde ettiğini belirten Evcil, "Özellikle İstihdam Şurası ile birlikte kursiyerler çok daha ciddi teşviklere ulaşıcak. Özellikle bilişim ve imalat sektöründe teşvikler 9 aya kadar uzayabilecek 75 liraya kadar kişilere ödenekler sağlanabilecek." açıklamasında bulundu.

- "Sigorta prim ve teşviklerin amacı kayıt dışı istihdamı azaltmak"





Eski SGK Kurum Müdürü Bilal Yazıcı da sigorta prim ve teşviklerin amacının kayıt dışı istihdamı azaltmak, kayıtlı istihdamı artırmak olduğunu söyledi.

Yazıcı, sigorta prim teşviklerinin sosyal güvenlik primi ödeyen işyerlerinin sisteme katılımını daha arttırmak olduğunu aynı zamanda rekabet açısındanda bir farkındalık yaratmak ve kazanç sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Yazıcı, "Şu an 10'un üzerinde sigorta prim teşviği ve desteği bulunmakta." ifadesini kullandı.

Mali Müşavir - Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kara ise bir kişinin emekli maaşı ile ilgili plan yapıcağı zaman 10-15 yıl önce plan yapması gerektiğini bu sayede doğru hedefe ulaşılacağını söyledi.



