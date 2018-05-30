İSO 500'de yer alan borsadaki şirketlerin satışları 200 milyar lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - İstanbul Sanayi Odası (İSO), "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasının 2017 sonuçlarına göre listedeki Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam üretimden satışları 200 milyar lirayı aştı.

Bugün açıklanan İSO 500 listesinde, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören 69 şirket yer alırken, bu şirketlerin üretimden satışları 213,1 milyar lira ile İSO 500'ün toplamının yüzde 33'ü oldu. Listedeki Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 2017 yılında 74, toplam üretimden satışları ise 162,9 milyar lira olmuştu.

İSO 500 listesinde yer alan halka açık şirketlerin ilk 10'unun toplam üretimden satışları ise 146,9 milyar liraya ulaştı.





- TOFAŞ 4.lüğe geriledi





İSO 500'ün ilk 10 sırasındaki şirketlere bakıldığında halka açık 6 şirketin yer aldığı görülürken, 2016'da ilk 10'daki yerini kaybeden Ereğli Demir Çelik'in 2017'de tekrar ilk 10 içine 8'inci sıradan girmesi dikkati çekti. Listede ilk 10'da yer alan 6 halka açık şirket TÜPRAŞ, Ford Otomotiv, TOFAŞ, Arçelik, İskenderun Demir Çelik ve Ereğli Demir Çelik oldu. TÜPRAŞ ve Ford Otomotiv listenin ilk iki sırasındaki yerlerini korurken, TOFAŞ 3'üncülükten 4'üncülüğe, Arçelik de 5'incilikten 6'ncılığa geriledi.

Listenin ilk 10'unda yer alan ve Borsa İstanbul'da işlem gören 6 şirketin toplam net satışları 138,8 milyar lira ve toplam dönem karı da 13,8 milyar lira oldu.

Üretimden satışlarda 51,1 milyar lirayla ilk sırayı alan TÜPRAŞ'ı, 22,7 milyar lira ile Ford Otomotiv, 15,9 milyar lira ile TOFAŞ, 12,6 milyar lira ile Arçelik, 10,6 milyar lira ile İskenderun Demir Çelik ve 9,9 milyar lira ile Ereğli Demir Çelik izledi.





- Sıralamada en fazla yükselen Anadolu Cam





İSO-500'de ilk 10'a giren şirketlerin arasındaki iki demir çelik şirketinin bir önceki yıla göre 3 sıra birden yükselmeleri dikkati çekti. Borsada işlem gören ve İSO 500 listesinde yer alan şirketlerden 24'ünün 2016'ya göre sıralamada yükseldiği, 4'ünün sıralamasını koruduğu ve 1 şirketin de sıralamaya bu sene girdiği görülüyor. Listedeki 40 şirketin sıralamadaki yeri ise bir önceki seneye göre geriledi.

Halka açık şirketlerden İSO-500 sıralamasında, geçen yıla göre en büyük sıçramayı, 237 basamak çıkarak 236'ncılığa yükselen Anadolu Cam Sanayii AŞ yaparken, bir önceki sene sıralamada yer almayan Ulusoy Elektrik ise 2017'de 364'üncü sıradan listeye girdi.

Hızlı yükselenler arasında ÇEMTAŞ'ın 69 sıra yükselişle 347'nci sıraya, YATAŞ'ın da 53 sıra çıkarak 279'uncu sıraya yerleşmesi dikkati çekti. 2016 sıralamasında en fazla yükseliş kaydeden 3'üncü şirket olan Doğtaş Kelebek Mobilya ise 2017'de yükselişini devam ettirerek 52 sıra artışla 287'nci oldu.

Sıralamada en fazla gerileyenler ise 227'nci sıradan 351'inciliğe gerileyen Hürriyet Gazetecilik, 93 sıra düşüşle 229'unculuğa inen Aksa Enerji Üretim ve 78 sıra gerileyerek 422'nci sırada yer alan Bossa Ticaret olarak sıralandı.





İSO 500 listesinde yer alan ve Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören şirketlerin ilk 20'si şöyle:

2017 Sıra 2016 Sıra İSO 500'de yer alan halka açık şirketlerin ilk 20'si Üretimden Satışlar (TL) 1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ 51.143.020.471 2 2 Ford Otomotiv Sanayi AŞ 22.669.355.014 4 3 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ 15.911.044.439 6 5 Arçelik AŞ 12.582.252.953 7 10 İskenderun Demir ve Çelik AŞ 10.623.490.800 8 11 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ 9.920.840.201 11 14 Aygaz AŞ 6.768.921.616 13 17 PETKİM Petrokimya Holding AŞ 6.473.545.885 15 12 Vestel Elektronik San. ve Tic. AŞ 6.295.924.137 20 20 Aselsan Elektronik San. ve Tic. AŞ 4.484.420.748 23 24 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. AŞ 3.957.671.084 24 34 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. AŞ 3.942.769.194 26 33 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. AŞ 3.846.654.092 29 25 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ 3.488.988.451 39 44 AKSA Akrilik Kimya Sanayii AŞ 2.834.463.303 42 30 Coca-Cola İçecek AŞ 2.748.964.462 47 54 İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ 2.526.646.667 52 52 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ 2.340.255.026 56 57 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. AŞ 2.088.116.619 62 56 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. AŞ 1.896.851.037