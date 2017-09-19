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İstanbul 7 milyon yabancıyı ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, İstanbul'a gelen turist sayısı son 8 ayda 7 milyona ulaştı.

İstanbul 7 milyon yabancıyı ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, İstanbul'a gelen turist sayısı son 8 ayda 7 milyona ulaştı.

19 Eylül 2017 Salı 16:31
İstanbul 7 milyon yabancıyı ağırladı

ANKARA (AA) - Tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan İstanbul, son 8 ayda 7 milyon yabancı ziyaretçiyi konuk etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gelen turist sayısı ağustos ayında artış gösterdi.

Bakanlık verilerine göre, 2017 yılı Ağustos ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artışla 1 milyon 247 bin 384 kişiye ulaştı. Yılın ilk 8 ayında ise İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış gösterdi.

İstanbul, ocak-ağustos döneminde 6 milyon 952 bin 86 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul'a gelen yabancıların ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3 yine değişmedi. 656 bin 428 kişi ile ilk sırada yer alan Almanya'yı, 526 bin 84 kişi ile İran ve 413 bin 273 kişi ile Suudi Arabistan takip etti.

Son birkaç yılın verileri incelendiğinde ise İstanbul'a Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında ve ziyaretçiler arasındaki oranda da her geçen yıl artış olduğu görülüyor.

Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 303 bin 631 olan Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 36,7 artışla 1 milyon 782 bin 536'ya ulaştı.

Muhabir: Duygu Yener

Anahtar Kelimeler:
KÜLTÜR Ve Turizm BakanlığıTuristTürkiyeYabancı
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