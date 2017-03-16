İstanbul'da elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,İstanbul'da 19 Mart Pazar günü bazı semtlerde elektrik kesintisi uygulanacak.Belirtilen tarihte Esenyurt, Beylikdüzü, Fatih, Avcılar, Arnavutköy, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Bahçelievler, Çatalca ve Kağıthane ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek. Bu ilçelerin bazı mahallelerine 19 Mart Pazar günü 00.01-02.00, 02.00-05.00 ile 08.00-20.00 arasında farklı saatlerde elektrik verilemeyecek. Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.