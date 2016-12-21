İstanbul'da okul işini üstlenen taşerona borç tuzağı

100 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINI ELE GEÇİRME OLAYI

ÇEKLER ALINIP SENETLER VERİLECEKTİ

‘AŞAĞIDA ADAMLARIM VAR’

GÖRÜŞME YERİNE SİLAHLI ADAMLAR GETİRİLDİ

‘DOLANDIRICILIK VE YAĞMA’ İDDASI

HAKİMLİKTEN RED KARARI

ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURDU

YANIT VERMEK İSTEMEDİ

İstanbul'da yapılan bir okulun inşaatını üstlenen taşeron şirket, yüklenici firmadan alacağını almaya kalkınca ifalasına kadar sürüklenen olaylar zinciriyle başbaşa bırakıldı. İddiaya göre merkezi Ankara’da bulunan büyük bir holdingin İstanbul’da yaptığı okulların bir kısım inşaat işini üstlenen şirket, ‘çek-senet’ tuzağına düşürüldü. Kendisine verilen çekleri senet karşılığı kurtarma sözü veren kişilerin tuzağına düşen işadamı, silahlı kişilerin tehdine maruz kaldı.'nin haberine göre İstanbul'daki şirket sahibi, alacağının peşine düşerken silahla tehdit edildi. Durumu savcılığa bildiren iş adamı, şüpheliler hakkında dava açılmasını beklerken 'takipsizlik kararı' verildiğini öğrendi. Şirket sahibi konuyu Adalet Bakanlığı’na taşıdı. Soruşturmaya konu isimlerden biri, başka bir iş adamının 100 milyon liralık mal varlığının ele geçirilmesi olayı ile de gündeme gelmişti.Oğuz Okut, uzun yıllar, dış ticaret yaptı. İşleri yolunda olan Okut, geçtiğimiz yıl ortasında ise inşaat işine yöneldi. Büyük bir holdingin İstanbul’da inşa ettiği okulların dış cephe işlerini üstlendi. Okut’un ortağı olduğuile alt yüklenici sözleşmesi yaptı. Okut, üstlendiği işe karşılık Ayhan’dan belirli ödeme tarihleri olan çek aldı.Okut, işlerini sürdürürken, birlikte çalıştığı F.G.’den, çek sahibi firma ile ilgili olumsuz bir durumun olduğu haberini aldı. Okut, çeklerin ödenmemesi kaygısı ile arayışa girdi. Okut, F.G. ile birlikte, işin sahibi holding ile teması olduğu belirtilen Mehmet K. ile görüşmeye gitti. K., Okut’a panik yapmaması gerektiğini söyleyerek, sorunu çözeceğini söyledi. K., Okut’a, Meraner şirketine ati çekleri kendisine getirmesini, bu çeklere karşılık holdingin senetleri vereceğini, böylece ödeme riskinin ortadan kalmış olacağını söyledi.K., iddiaya göre, yapacağı bu iş için de 100 bin TL komisyon alacağını söyledi. Okut, başka çaresi olmadığını düşünerek K.’nın ‘öneri’sini kabul etti. Taraflar, kısa süre sonra holdingin yetkilisi olarak adı geçen Necmi İ. ile görüşmeye gitti. Anılan görüşmede Okut, elinde bulunan Kelendar Ayhan’a ait çekleri verecek holdingin senetlerini alacaktı. Kartal’da lüks bir ofiste yapılan toplantıya, Mehmet K.’nın yanı sıra Necmi İ. ve Kalender Ayhan da katıldı. Toplantı başladıktan kısa süre sonra, iddiaya göre Mehmet K., Okut’a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanmaya başladı. K. bir süre sonra Okut’u cam kenarına çekerek, “Aşağıda silahlı adamlarım var” diyerek tehdit etti. K., Okut’a bu işi ben burada çözerim diyerek elindeki çekleri aldı, senetleri daha sonra kendisini alacağını söyledi.Okut, içinde bulundukları ortamdan tedirgin olarak, çekleri verdi ve binadan ayrıldı. Okut, bir yandan inşaat işini sürdürürken diğer yandan vadesi gelen ödemeleri düşünmeye başladı. K.’dan gelecek haberi bekleyen Okut, bir süre sonra K. ile görüşmek için Esenyurt’ta bir adrese çağrıldı. Okut, babası N. Okut, ve beraberindeki ik kişi ile anılan adrese gitti. Verilen adrese gidildiğinde, inşaat halindeki izbe bir yere çağrıldıklarını gördü. Okut’un babası burada bir görüşme yapma imkânlarının olmadığını belirtti. O sırada toplantı yerinde bulunan 5-6 kişinin üzerlerinde ise silah bulunduğu anlaşıldı.Okut ve beraberindekiler bir kez dahaelleri boş döndü. Daha sonra Mehmet K. ile birkaç kez telefonda görüşen Okut, K.’dan olumsuz yanıt aldı. Bir süre sonra, temasa geçtiği holdingden de olumlu bir yanıt alamayınca durumu savcılığa bildirme kararı aldı. Avukat Cenk Beken aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda, şüphelilerin ‘dolandırıcılık’ ve ‘yağma’ suçu işledikleri iddia edildi. Savcılık başvurudan 2 hafta sonra takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, konunun ‘hukuki anlaşmazlık’ olduğu belirtildi.Takipsizlik kararına, sulh ceza hakimliği nezdinde itiraz edildi. İtiraz başvurusunu İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği ele aldı. Hakimlik, itiraz başvurusunu reddetti. Red kararında, mağdur ve şüphelilerin ifadelerinin alındığı belirtildi. Ancak, soruşturma kapsamında alınan herhangi bir ifadeAlacakları ödenmeyen iş adamı iflasa sürüklendialınmamıştı.Oğuz Okut, üstlendiği işi yapmasına karşın ödeme alamaması nedeni ile ciddi bir mali sıkıntı yaşarken, son çare Adalet Bakanlığı’na başvurma kararı aldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda, etkin bir soruşturmanın yapılmadığı belirtilerek kanun yararına bozma talep edildi.Konu ile ilgili görüşünü almak üzere ulaştığımız suçlanan isimlerden Mehmet K., kendisine ulaşan gazetecilere konuşmak istemediğini söyledi. Suçlanan diğer iki isme ise ulaşılamadı.Soruşturmaya konu isimlerden Kalender Ayhan, Hürriyet’in 3 yıl önce gündeme getirdiği bir habere de konu olmuştu. Anılan isim, Karaköy’de ticaret yapan Naim Akgün’ün 100 milyon liralık mal varlığının ele geçirilmesi ile ilgili suçlanan isimler arasında yer alıyor.