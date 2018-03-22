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"İstanbul Jewelry Show" kapılarını açtı

- İstanbul Jewelry Show, ziyaretçilere kapılarını araladı - Bin 500 kişilik alım heyeti Istanbul Jewelry Show'da ağırlanıyor - 20 karatlık prenses kesim tektaş 1 milyon lira fiyatıyla görücüye çıktı

"İstanbul Jewelry Show" kapılarını açtı

- İstanbul Jewelry Show, ziyaretçilere kapılarını araladı - Bin 500 kişilik alım heyeti Istanbul Jewelry Show'da ağırlanıyor - 20 karatlık prenses kesim tektaş 1 milyon lira fiyatıyla görücüye çıktı

22 Mart 2018 Perşembe 12:57

İSTANBUL (AA) - Mücevher ve saat endüstrisi, sektörün en önemli etkinliği olan İstanbul Jewelry Show, bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı.

46. kez düzenlenen İstanbul Jewelry Show'un açılışını Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz ve Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkan Yardımcısı Mustafa Atayık kurdele keserek yaptı.

UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda düzenlenen Istanbul Jewelry Show, 22-25 Mart 2018 tarihleri 46. kez CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Istanbul Jewelry Show'da altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının yer aldığı 1250'nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer aldı.

Katılımcılar fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 110'u aşkın ülkeden gelecek 28 bine yakın sektör profesyonelinin beğenisine sundu.

İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte'nin organizatörlüğünde Uluslararası Alım Heyeti Programı gerçekleşiyor.


- Bin 500 kişilik alım heyeti Istanbul'da


Program kapsamında Avrupa, Ortadoğu, Amerika, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinden bin 500 kişilik alım heyeti Istanbul Jewelry Show'da ağırlanıyor.

Her yıl Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından Istanbul Jewelry Show kapsamında organize edilen Designer Market, usta ve genç mücevher tasarımcılarını aynı platformda bir araya getiriyor.

Istanbul Jewelry Show süresince özel olarak oluşturulan Designer Market'te tasarımcılar tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergiliyor.

Dünyada fason üretim döngüsünden kurtularak, özgün tasarım ürünleriyle adından söz ettiren Türkiye Mücevher Sektörü, 2018 İlkbahar/Yaz mücevher modasına dair trend tasarım ve koleksiyonlarını özel gösterileriyle dünya mücevher alıcılarının beğenisine sunuyor.

TEB sponsorluğunda, Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve KOSGEB tarafından desteklenen, Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) kalite onayı ve Kalite Yönetimi Sistemi ISO - 9001 belgelerine sahip Istanbul Jewelry Show, her yıl mart ve ekim fuarlarında toplam 47 binden fazla sektör profesyonelini, yerel ve uluslararası 845'den fazla katılımcı ile 90 bin metrekarelik alanda bir araya getiriyor.


- 20 karatlık tektaş 1 milyon lira


Istanbul Jewelry Show'un en pahalı tektaşı Zen pırlantanın özel olarak ürettiği prenses kesim 20 karatlık tektaş 1 milyon lira fiyatıyla görücüye çıktı. Ayrıca Atasay'ın hem taç hem de gerdanlık olarak kullanılabilen 100 bin lira değerindeki özel pırlanta tasarımı da ziyaretçilerin karşısına çıktı.


Anahtar Kelimeler:
İstanbul Jewellery Show
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