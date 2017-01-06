İstanbul’a gelen turist sayısı düştü

2000 yılından beri İstanbul’a gelen turist sayısında bir azalma yaşandı.İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün açıklamasına göre en fazla düşüş yüzde 35.2 ile Haziran ayında oldu.2016 yılında Ocak ayında 0.1 olan Turist artışı diğer bütün aylarda düşüş gösterdi.2015 yılında toplan 12 milyon 415 turist gelirken,bu rakam 2016 yılında 9 milyon 204 oldu.Gelen turistler arasında ilk sırayı 1 milyon turist ile Almanya aldı.Daha sonra 648 binle İran,476 binle Suudi Arabistan,362 binle Fransa sıralamada yer aldı.Türkiye'nin turizm açısından zor bir sene olarak geride bıraktığı 2016'da İstanbul'a gelen yabancı turist sayısında yüzde 26'lık bir düşüş görüldü.2016 yılında en keskin düşüsün ABD ve Irak cephesinde yaşandığı görülmekte.Geçen yıla oranla ABD’den ziyaret eden turist sayısında yüzde 43.2 azalma görüldü.Bunu yüzde 43.1 ile Irak ve yüzde 39.1 ile Rusya izledi