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İstanbul’da bugün taksi ücretleri 1 lira

İstanbul'da bugün taksi ücretleri 1 lira olarak uygulanacak.

İstanbul’da bugün taksi ücretleri 1 lira

İstanbul'da bugün taksi ücretleri 1 lira olarak uygulanacak.

01 Mart 2018 Perşembe 09:02
İstanbul’da bugün taksi ücretleri 1 lira

İstanbul’da bugün taksi ücretleri 1 lira

   İstanbul'da bugün taksi ücretleri 1 lira olarak uygulanacak.Akıllı telefonlar üzerinden taksi çağırma uygulamaları arasında yaşanan rekabet avantajlı kampanyaları da beraberinde getiriyor. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirilen BiTaksi bugün İstanbul’da 1 TL’lik seyehat kampanyasını devreye aldı.Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi'nin kullancıları, kampanya kapsamında sadece 1 TL'ye İstanbul'da yolculuk yapabilecek. Banka, kredi kartı ya da BKM Express seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeden 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak. BKM Express'in de dahil olduğu bu kampanyadan tüm BiTaksi kullanıcıları yararlanabilecek.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTaksi ücretleri
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