İstanbul'da bugün taksi ücretleri 1 lira olarak uygulanacak.
İstanbul’da bugün taksi ücretleri 1 lira
İstanbul'da bugün taksi ücretleri 1 lira olarak uygulanacak.
01 Mart 2018 Perşembe 09:02
İstanbul’da bugün taksi ücretleri 1 lira
İstanbul'da bugün taksi ücretleri 1 lira olarak uygulanacak.Akıllı telefonlar üzerinden taksi çağırma uygulamaları arasında yaşanan rekabet avantajlı kampanyaları da beraberinde getiriyor. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirilen BiTaksi bugün İstanbul’da 1 TL’lik seyehat kampanyasını devreye aldı.Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi'nin kullancıları, kampanya kapsamında sadece 1 TL'ye İstanbul'da yolculuk yapabilecek. Banka, kredi kartı ya da BKM Express seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeden 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak. BKM Express'in de dahil olduğu bu kampanyadan tüm BiTaksi kullanıcıları yararlanabilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.