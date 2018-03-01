İstanbul’da bugün taksi ücretleri 1 lira

İstanbul'da bugün taksi ücretleri 1 lira olarak uygulanacak.Akıllı telefonlar üzerinden taksi çağırma uygulamaları arasında yaşanan rekabet avantajlı kampanyaları da beraberinde getiriyor. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirilen BiTaksi bugün İstanbul’da 1 TL’lik seyehat kampanyasını devreye aldı.Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi'nin kullancıları, kampanya kapsamında sadece 1 TL'ye İstanbul'da yolculuk yapabilecek. Banka, kredi kartı ya da BKM Express seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeden 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak. BKM Express'in de dahil olduğu bu kampanyadan tüm BiTaksi kullanıcıları yararlanabilecek.

Sözcü