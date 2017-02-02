İstanbul’da kiralar düştü

İstanbul Emlakçılar Odsı Başkanı Nizameddin Aşa,İstanbul’da bölge ayrımı olmadan kiralık daire fiyatlarında yüzde 30’a varan düşüş yaşandığını belirtti.
Bunun başlıca nedenleri ise şöyle sıraladı:
“Eskiden kiraya verecek ev bulamıyorduk,müşteri çoktu.Şimdi tam tersine döndü.Bir emlakçının elinde onlarca kiralık ev var.Yüzde 30’a kadar kirası daireler var ama talep az.
Geçen sene Beşiştaş’da 3 bin lira olan ev şu anda 2.500TL.Bu düşüşün bir kaç nedeni var.Birincisi Suriyeli akımı durdu.İkincisi fiyat yüksekliğinden dolayı üniversite öğrencileri istanbul’u gözden çıkardı.Üçünçü olarak ta kentsel dönüşüm dolayısıyle yenilenen binalarda kapasite arttı ve artmaya devam ediyor.Burada bir kapasite artışı yaşandı.Bundan sonra kiralarda yükseliş beklemiyorum ama talep olmazsa düşmeye devam eder.”