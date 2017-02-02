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02 Şubat 2017 Perşembe 13:56

İstanbullular akın akın buraya gidiyor

Bugün İstanbul’da kapılarını açan Gaming İstanbul oyun tutkunları tarafından yogun ilgi gördü.

İstanbullular akın akın buraya gidiyor
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İstanbullular akın akın buraya gidiyor
   Bugün İstanbul’da kapılarını açan Gaming İstanbul oyun tutkunları tarafından yogun ilgi gördü.Dev etkinlik boyunca 47 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.Etkinlikte oyun turnuvalarının yanı sıra lansman ve konferanslar da olacak.Fuarda Gamecell Hivefest organizasyonunda 14 bin dolar ödüllü League of Legends Turnuvası,4 bin dolar ödüllü Vainglory Turnuvası ve 15 bin dolar ödüllü FIFA 17 Turnuvası finalleri gerçekleştirilecek.
 
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