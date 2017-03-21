﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Mart 2017 Salı 07:30

İstanbullular müjde,İstinye-Çubuklu vapur seferleri başladı

 İstanbul trafiğine çözüm bulma yolunda yeni bir alternatif olarak düşünülen İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri başladı.

İstanbullular müjde,İstinye-Çubuklu vapur seferleri başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İstanbullular müjde,İstinye-Çubuklu vapur seferleri başladı
   İstanbul trafiğine çözüm bulma yolunda yeni bir alternatif olarak düşünülen İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri başladı. Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek hattın deneme seferleri bugün saat 07.00'da başladı. Arabalı vapur ücretleri ise otomobiller 7 diğer araçlar ise 15 TL olarak belirlendi.İlk etapta iki arabalı vapur ile hizmet verecek hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Yeni hat sayesinde günde 5.000 aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında da azalma gerçekleşecek. Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu kapasiteliyken, Erguvan Gemisi 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
İstinyeÇubuklu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere gelsin Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere...
Emekli promosyonu kızıştı,yakınını getirene ilave 100 TL Emekli promosyonu kızıştı,yakınını getirene...
THY’den Amerika atağı THY’den Amerika atağı
ABD işgal ettiği ülkeye 22 milyar dolarlık silah sattı ABD işgal ettiği ülkeye 22 milyar dolarlık silah...
Rusya’dan flaş karar,yasağı kaldırmıyor Rusya’dan flaş karar,yasağı kaldırmıyor
Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı
Yukarı Çık

Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere...

Haberi Oku