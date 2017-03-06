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06 Mart 2017 Pazartesi 10:50

İşte İstanbul'un en iyi ofis binaları

 Ofisraporu.com kullanıcı ihtiyaç ve kriterleri doğrultusunda İstanbul’un en iyi ofis binalarını değerlendirdi.

İşte İstanbul'un en iyi ofis binaları
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İşte İstanbul'un en iyi ofis binaları
    Ofisraporu.com kullanıcı ihtiyaç ve kriterleri doğrultusunda İstanbul’un en iyi ofis binalarını değerlendirdi. Sitenin hazırladığı puanlama sistemine göre İstanbul Avrupa Yakası’nın en iyi ofis binası Orijin Plaza-Maslak, İstanbul Anadolu Yakası’nın en iyi ofis binası AND-Kozyatağı oldu.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre belirlenen kriterler dikkate alınarak hazırlanan puanlama siteminde yaklaşık 100 ayrı kriter yer alıyor.
Yapılan puanlama sonucunda aynı puana sahip Orijin Plaza ve AND İstanbul’un en iyi ofis binaları oldular. Orjin Plaza büyük ve verimli kat alanı, İstanbul’un en yüksek otopark kapasitesine sahip olması, tek mülkiyete sahip olması, VIP asansörü, gelişmiş bina içi sosyal alanlara sahip olması gibi özelliklerle öne çıkarken AND de İstanbul’un en geniş lobi alanına sahip binası olması, LEED Platinum Sertifikası, yüksek otopark ve asansör kapasitesi, ziyaretçi ve servis araç parkı gibi özelliklerle rakiplerinin önüne geçiyor. Orjinve AND’yi Levent 199-Levent, Torun Tower-Esentepe, Paladium Tower-Ataşehir, Allianz Tower-Kozyatağı, Ferko Signature-Levent, Nidakule Levent-Levent, River Plaza-Levent, Trump Tower-Mecidiyeköy ve Emaar Square-Göztepe projeleri takip etti.


ANADOLU YAKASI, YENİ İŞ MERKEZİ
Listedeki 3 binanın Kozyatağı, Ataşehir bölgesinde, 1 binanın da Göztepe bölgesinde bulunması artık Anadolu Yakası’ndaki ofis bölgelerinin de en az Avrupa Yakası kadar önemli iş merkezleri haline geldiğinin de bir göstergesi. Ayrıca listedeki binaların ortak özelliği hem bina içinde hem de yakın çevrede sosyal imkanların ve ulaşım imkanlarının gelişmiş olması. Bu da kullanıcıların ofislerini artık bir bina değil bir yaşam alanı olarak gördüklerinin ve şirketlerin çalışan memnuniyeti ve bağlılığına daha çok değer vermeye başladığını gösteriyor.

HANGİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLİYOR
Ofisraporu bu binaları puanlarken aralarında konumu, alt yapısı, verimlilik oranı, teknolojik imkanları, çalışanlara sunduğu sosyal aktivite imkanları, temiz hava kapasitesi, ısıtma soğutma sistemleri, internet erişimi, kolay ulaşılabilir olması, otoparkı, kullanılan asansörlerin kalitesine kadar 100 ayrı kriter göz önünde bulundurdu. Bu kriterlerden bazıları aşağıdaki tabloda yer alıyor:
OFİS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Ofisin Bulunduğu Bölge Yeşil Alan/Bahçe Kullanım Alanları
Bina Yaşı Geniş ve Yüksek Tavanlı Lobi Alanı İmkanı
Toplam Otopark Kapasitesi Lobide Ziyaretçiler İçin Bekleme Alanı
Ücretsiz Sağlanan Otopark Sayısı Jeneratör İmkanı ve Kapasitesi
Brüt/Net Alan Oranı (Net Alan Verimliliği) Çift Enerji Beslemesi
Brüt/Halı Alanı Oranı (Halı Alanı Verimliliği) Deprem Raporu
Isıtma, Soğutma, Havalandırma Sistemleri Fiber Optik İnternet Altyapısı
Doğal Temiz Hava Alma İmkanı Güvenlik Sistemleri
Yemekhane İmkanı ve Kapasitesi Mülkiyet Yapısı
Ziyaretçi Otoparkı Servis Araç Parkı
Ofislere Özel Ücretsiz Depo Alanı Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri
Kreş İmkanı Bina İçi ya da Yakında Toplantı Odası İmkanları
Toplu Taşıma Araçlarına Erişim Bina İçi ya da Yakında Spor Salonu İmkanları
Anayollardan Araç Giriş Çıkış Kolaylığı Bina İçi ya da Yakında Kafeterya İmkanları
Çekirdekte Hazır WC İmkanı Aynı Proje İçinde ya da Yakında AVM İmkanı
Çekirdekte Hazır Mutfak İmkanı Bina İçi ya da Yakında Market İmkanı
Engelli Erişimine Uygunluk Bina İçi ya da Yakında Kuaför İmkanı
Kat Yüksekliği Bina İçi ya da Yakında Fotoğrafçı İmkanı
Asansör Tipi ve Kapasitesi Bina İçi Araç Yıkama İmkanı
VIP Asansörü İmkanı Bina İçi ya da Yakında Terzi İmkanı
Özgün Mimari Tasarıma Sahip Olup Olmadığı Bina İçi ya da Yakında Lostra İmkanı
Ayrı Kargo Odası Bulunması Yakında Noter İmkanı
Profesyonel Bina Yönetimi Yeşil Bina Sertifikası
Geliştirici Tecrübesi Doluluk Oranı
Kiracı Karması Mal Sahibi Dekorasyon Katkısı


PUANLAMADA EN İYİ İLK YİRMİ OFİS BİNASI
  • Orjin Plaza- Maslak
  • AND- Kozyatağı 
  • Levent 199- Levent 
  • Torun Tower- Esentepe 
  • Paladium Tower-Ataşehir 
  • Allianz Tower-Kozyatağı 
  • Ferko Signature-Levent 
  • Nidakule Levent-Levent 
  • River Plaza-Levent 
  • Trump Tower-Mecidiyeköy 
  • Emaar Square-Gözepe 
  • Uniq Istanbul-Maslak 
  • Maslak Link-Maslak 
  • Vadi İstanbul-Kağıthane 
  • Nidakule Göztepe-Göztepe 
  • Kristal Kule-Levent 
  • Büyükdere 195-Levent 
  • Akkom Ofis Park-Ümraniye 
  • Sun Plaza-Maslak
  • Tekfen Tower-Levent
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İstanbul Ofis Binaları
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