İşte İstanbul'un en iyi ofis binaları

OFİS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Ofisin Bulunduğu Bölge Yeşil Alan/Bahçe Kullanım Alanları Bina Yaşı Geniş ve Yüksek Tavanlı Lobi Alanı İmkanı Toplam Otopark Kapasitesi Lobide Ziyaretçiler İçin Bekleme Alanı Ücretsiz Sağlanan Otopark Sayısı Jeneratör İmkanı ve Kapasitesi Brüt/Net Alan Oranı (Net Alan Verimliliği) Çift Enerji Beslemesi Brüt/Halı Alanı Oranı (Halı Alanı Verimliliği) Deprem Raporu Isıtma, Soğutma, Havalandırma Sistemleri Fiber Optik İnternet Altyapısı Doğal Temiz Hava Alma İmkanı Güvenlik Sistemleri Yemekhane İmkanı ve Kapasitesi Mülkiyet Yapısı Ziyaretçi Otoparkı Servis Araç Parkı Ofislere Özel Ücretsiz Depo Alanı Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri Kreş İmkanı Bina İçi ya da Yakında Toplantı Odası İmkanları Toplu Taşıma Araçlarına Erişim Bina İçi ya da Yakında Spor Salonu İmkanları Anayollardan Araç Giriş Çıkış Kolaylığı Bina İçi ya da Yakında Kafeterya İmkanları Çekirdekte Hazır WC İmkanı Aynı Proje İçinde ya da Yakında AVM İmkanı Çekirdekte Hazır Mutfak İmkanı Bina İçi ya da Yakında Market İmkanı Engelli Erişimine Uygunluk Bina İçi ya da Yakında Kuaför İmkanı Kat Yüksekliği Bina İçi ya da Yakında Fotoğrafçı İmkanı Asansör Tipi ve Kapasitesi Bina İçi Araç Yıkama İmkanı VIP Asansörü İmkanı Bina İçi ya da Yakında Terzi İmkanı Özgün Mimari Tasarıma Sahip Olup Olmadığı Bina İçi ya da Yakında Lostra İmkanı Ayrı Kargo Odası Bulunması Yakında Noter İmkanı Profesyonel Bina Yönetimi Yeşil Bina Sertifikası Geliştirici Tecrübesi Doluluk Oranı Kiracı Karması Mal Sahibi Dekorasyon Katkısı

PUANLAMADA EN İYİ İLK YİRMİ OFİS BİNASI

Orjin Plaza- Maslak

Maslak AND- Kozyatağı

Kozyatağı Levent 199 - Levent

- Levent Torun Tower - Esentepe

- Esentepe Paladium Tower -Ataşehir

-Ataşehir Allianz Tower -Kozyatağı

-Kozyatağı Ferko Signature -Levent

-Levent Nidakule Levent -Levent

-Levent River Plaza -Levent

-Levent Trump Tower -Mecidiyeköy

-Mecidiyeköy Emaar Square -Gözepe

-Gözepe Uniq Istanbul -Maslak

-Maslak Maslak Link -Maslak

-Maslak Vadi İstanbul -Kağıthane

-Kağıthane Nidakule Göztepe -Göztepe

-Göztepe Kristal Kule -Levent

-Levent Büyükdere 195 -Levent

-Levent Akkom Ofis Park -Ümraniye

-Ümraniye Sun Plaza -Maslak

-Maslak Tekfen Tower -Levent

-Levent

Ofisraporu.com kullanıcı ihtiyaç ve kriterleri doğrultusunda İstanbul’un en iyi ofis binalarını değerlendirdi. Sitenin hazırladığı puanlama sistemine göre İstanbul Avrupa Yakası’nın en iyi ofis binası-Maslak, İstanbul Anadolu Yakası’nın en iyi ofis binası-Kozyatağı oldu.Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre belirlenen kriterler dikkate alınarak hazırlanan puanlama siteminde yaklaşık 100 ayrı kriter yer alıyor.Yapılan puanlama sonucunda aynı puana sahipveİstanbul’un en iyi ofis binaları oldular.büyük ve verimli kat alanı, İstanbul’un en yüksek otopark kapasitesine sahip olması, tek mülkiyete sahip olması, VIP asansörü, gelişmiş bina içi sosyal alanlara sahip olması gibi özelliklerle öne çıkarkende İstanbul’un en geniş lobi alanına sahip binası olması, LEED Platinum Sertifikası, yüksek otopark ve asansör kapasitesi, ziyaretçi ve servis araç parkı gibi özelliklerle rakiplerinin önüne geçiyor.ve’yi-Levent,-Esentepe,-Ataşehir,-Kozyatağı,-Levent,-Levent,-Levent,-Mecidiyeköy ve-Göztepe projeleri takip etti.Listedeki 3 binanın Kozyatağı, Ataşehir bölgesinde, 1 binanın da Göztepe bölgesinde bulunması artık Anadolu Yakası’ndaki ofis bölgelerinin de en az Avrupa Yakası kadar önemli iş merkezleri haline geldiğinin de bir göstergesi. Ayrıca listedeki binaların ortak özelliği hem bina içinde hem de yakın çevrede sosyal imkanların ve ulaşım imkanlarının gelişmiş olması. Bu da kullanıcıların ofislerini artık bir bina değil bir yaşam alanı olarak gördüklerinin ve şirketlerin çalışan memnuniyeti ve bağlılığına daha çok değer vermeye başladığını gösteriyor.Ofisraporu bu binaları puanlarken aralarında konumu, alt yapısı, verimlilik oranı, teknolojik imkanları, çalışnlara sunduğu sosyal aktivite imkanları, temiz hava kapasitesi, ısıtma soğutma sistemleri, internet erişimi, kolay ulaşılabilir olması, otoparkı, kullanılan asansörlerin kalitesine kadar 100 ayrı kriter göz önünde bulundurdu. Bu kriterlerden bazıları aşağıdaki tabloda yer alıyor: