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İstenmeyen SMS'ler için bakanlık yeni sistem kurdu

Cep telefonlarını adeta işgal eden istenmeyen reklam mesajları için bakanlık yeni bir sistemi devreye sokuyor.

İstenmeyen SMS'ler için bakanlık yeni sistem kurdu

Cep telefonlarını adeta işgal eden istenmeyen reklam mesajları için bakanlık yeni bir sistemi devreye sokuyor.

25 Kasım 2017 Cumartesi 21:58
İstenmeyen SMS'ler için bakanlık yeni sistem kurdu

İstenmeyen SMS'ler için bakanlık yeni sistem kurdu


Her gün cep telefonlarına gelen onlarca reklam mesajı için artan şikayetler durmak bilmedi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, istenmeyen SMS'ler için yeni sistem devreye giriyor

Bakan Bülent Tüfenkci, istenmeyen ticari elektronik ileti gönderiminin engellenmesi amacıyla yeni bir sistem oluşturduklarını belirterek, "Ticari elektronik iletilere ilişkin süreçler tek bir platform üzerinden yönetilebilecek. Böylece mevzuata uygun şekilde ileti gönderimi yapılabilecek ve vatandaşların rahatsızlığı en aza indirilecek." dedi.

ŞİKAYET GELİNCE ANINDA İNCELEMEYE ALINACAK


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, istenmeyen ticari elektronik ileti gönderiminin engellenmesi amacıyla yeni bir sistem oluşturduklarını belirterek, "Ticari elektronik iletilere ilişkin süreçler tek bir platform üzerinden yönetilebilecek. Böylece mevzuata uygun şekilde ileti gönderimi yapılabilecek ve vatandaşların rahatsızlığı en aza indirilecek." dedi.

Tüfenkci,yaptığı açıklamada, e- ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret alanında sağlıklı veri elde edilmesi amacıyla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildiğini ifade etti.

Düzenlemenin, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden bildirimde bulunmasına yönelik yükümlülük getirdiğine dikkati çeken Tüfenkci, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası verilebileceğini söyledi.

Tüfenkci, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesine ve değerlendirilebilmesine imkan sağlayacak düzenlemenin, güvenli olmayan sitelerin denetlenmesi ve sitelerin gerçek sahiplerine ulaşılabilmesi noktasındaki sıkıntıların çözümü açısından önemli olduğunu dile getirdi.

HER 4 KİŞİDEN BİRİ E-ALIŞVERİŞ YAPIYOR

ETBİS üzerinden toplanan verilerin, istatistiki bilgilerin üretilmesine, e-ticaret alanında sağlıklı ve sürdürülebilir politikaların oluşturulmasına katkı sunacağını vurgulayan Tüfenkci, "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni 1 Aralık itibarıyla hayata geçireceğiz. Bu sayede, ülkemizde e-ticaretin gelişim seyrinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve doğru şekilde ölçümlenmesi gerçekleştirilecek. Bunun yanında, e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi sayısıyla elektronik ticaret hacmi gibi önemli veriler kamuoyuyla 'www.eticaret.gov.tr' internet adresi üzerinden paylaşılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sektördeki tüm aktörlerin güvenini inşa edecek düzenlemelerin stratejik öncelik taşıdığını ifade eden Tüfenkci, 2017 yılında her dört kişiden birinin internet üzerinden alışveriş yaptığını ve Türkiye'de e- ticaret pazar büyüklüğünün 2013'te 14 milyar lira iken, eylül sonu itibarıyla 72,7 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

İSTENMEYEN MESAJLARA 12 MİLYON LİRA CEZA

Tüfenkci, istenmeyen ticari elektronik ileti gönderiminin engellenmesi amacıyla yeni bir sistem oluşturduklarını belirterek, "Vatandaşların ticari iletilerle ilgili verdiği onayların alınması, onay kayıtlarının saklanması veya reddetme hakkının kullanılması gibi işlemler bu sistem üzerinden yürütülecek. Böylece mevzuata uygun şekilde ileti gönderimi yapılabilecek ve vatandaşların rahatsızlığı en aza indirilecek." diye konuştu.

Sistemin oluşturulmasıyla vatandaşların ve işletmelerin ticari elektronik iletilere ilişkin süreçleri tek bir platform üzerinden yönetebileceğine dikkati çeken Tüfenkci, "Elektronik ileti şikayet sistemi verilerine göre bize iletilen 357 bin şikayetin 328 bini SMS, 7 bini e-posta, 21 bini ise sesli aramalarla ilgili. Bu alanda 582 bini bu yıl olmak üzere yaklaşık 12 milyon lira idari para cezası verildi." ifadelerini kullandı.

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