"İthalatçı firmaların güveni internet vitrininizin kalitesiyle doğru orantılı"

İSTANBUL (AA) - Dört bine yakın e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri'nin Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ihracat kanallarına girmek isteyen firmalar için ilk önce profesyonel bir web sitesi kurmak gerektiğini belirterek, "İthalatçı firmaların size olan güveni internet vitrininizin kalitesiyle doğru orantılıdır" ifadesini kullandı.

Çiğdemli, yazılı açıklamasında, KOBİ'ler için e-ihracat kanallarını anlattı.

Yola çıkmadan önce profesyonel bir web sitesi kurmak gerektiğine işaret eden Çiğdemli, ithalatçı firmaların duyduğu güvenin internet vitrininin kalitesiyle doğru orantılı olduğunu vurguladı.

Çiğdemli, global pazar yerlerinden hedef ülke ve ithalatçı firma bulmaya kadar tüm aşamalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"E-ihracat dendiğinde akla global pazar yerleri geliyor. Alibaba.com, Amazon, E-bay gibi son tüketiciyi hedefleyen (B2C) global pazar yerlerine malınızı koyabilirsiniz ancak Türkiye'de paypal yasaklı olduğu için satış yapsanız bile ödemelerinizi alamazsınız. Zaten paypal sorunu olmasa da bu tür sitelere ürün koymak Türkiye'deki pazar yerlerine göre daha zor. Her birinin fotoğraf ve ürün açıklaması standardı bile farklı. Onlarla uğraşacağına e-ihracata uygun kaliteli bir altyapıya sahip web sitesi oluşturmak ve hedef ülke odaklı Google, Facebook, Instagram reklamı yapmak çok daha fazla geri dönüş sağlayacaktır.

Firmadan firmaya (B2B) ihracat yapmak isteyenler için ise Tradekey, Indiamart, ecplaza, thomasnet, kompass, ec21, diytrade, europages, made-in-china, ecvv, globalsources, busytrade, tradeindia gibi e-ihracat platformları var. Buraya firma bilgileri ve numunelerini koyarak ithalatçı firmalara yönelik reklam yapılabilir."





- "Gtip numarasını öğrenip hedef pazar belirleyin"





Online ihracata başlamak için ihraç edilecek ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (Gtip) numarasının öğrenilmesi gerektiğini dile getiren Çiğdemli, bunun, dış ticaret işlemlerinde ürünlere verilen bir numara olduğunu, gümrük müşavirine sorarak öğrenilebilece gibi, "tuik.gov.tr" sitesinden de öğrenilebildiğini bildirdi.

Gtip numarasını öğrendikten sonra sıranın hedef pazarların belirlenmesine geldiğini ifade eden Çiğdemli, şunları kaydetti:

"Önceliği elinizdeki ürünü en çok ithal eden ülkelere vermelisiniz. Bunu yaparken yakın bir ülke olmasına da özen göstermelisiniz. Böylece lojistik giderlerinizi düşürerek müşteriye daha rekabetçi fiyatlar sunabilirsiniz. İhracat hedef pazarının belirlenmesinde kullanabileceğiniz en önemli site Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 'trademap.org' sitesidir. Buradan söz konusu ürünün ülkelere göre pazarıyla alakalı detaylı istatistiklere ulaşabilirsiniz.

Ülkeyi belirledikten sonra sıra o ülkelerdeki ithalatçı firmaları bulmaya geldi. 'Musaviredanisin.ekonomi.gov.tr' sitesi üzerinden seçmiş olduğunuz hedef pazardaki firmaların listesine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, site üzerinden hangi ülke hakkında bilgi almak istiyorsanız o ülkeyi seçmek ve ihraç etmek istediğiniz ürün grubunu tanıtan kısa bir açıklama yazmak. Açıklama bölümüne Gtip numarasını yazmak işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Hedef pazar araştırması için kullandığınız trademap.org sitesinden de güncel ithalatçı firmaları bulabilirsiniz."

Çiğdemli, bazı ülkelerin özellikle deniz yolu ile yapılan ithalatlara ait konşimento bilgilerini paylaştıklarını, bu bilgileri alıp işledikten sonra ihracatçı firmaların faydasına sunan sitelerin de mevcut olduğunu belirtti.

Bu tür sitelere üye olarak hangi firmaların hangi firmalara mal sattığının görülebileceğini aktaran Çiğdemli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür sitelere örnek vermek gerekirse en başta 'Tradeinfo365.com'u sayabiliriz. ABD, Kanada, İngiltere, Güney Kore, Kolombiya, Arjantin, Şili, Rusya, Ukrayna, Peru ve Pakistan gibi ülkeler bazında ürün, ithalatçı ve ihracatçıları aramanıza olanak sağlar. Piers.com ve importgenius.com gibi sitelerden de faydalanabilirsiniz."