Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

İTO'nun yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreterliği görevine Doç. Dr. Nihat Alayoğlu atandı.

İTO'nun yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreterliği görevine Doç. Dr. Nihat Alayoğlu atandı.

10 Haziran 2018 Pazar 10:11
İTO'nun yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu

İTO'nun yeni Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreterliği görevine Doç. Dr. Nihat Alayoğlu atandı.

Doç. Dr. Alayoğlu, 1964'te Sakarya'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1990'da mezun olan Doç. Dr. Alayoğlu, 1994'te University of Glamorgan (İngiltere) Business School'da İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını tamamladı.

Alayoğlu, 2005'te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Bilim Dalı'ndan doktora derecesini aldı.

Alayoğlu, 2000-2009 arasında sırasıyla Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Müdürü (UTESAV), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreter Yardımcısı, Kalite Yönetim Müdürü ve Genel Sekreter olarak görev yaptı.

2009'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olarak akademik hayata atılan Nihat Alayoğlu, 2011'de Yardımcı Doçent oldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde ders veren Doç. Dr. Alayoğlu, 2012-2014 arasında ise üniversitenin Genel Sekreterliğini üstlendi. 2015'ten itibaren akademik hayatını İstanbul Medipol Üniversitesi'nde sürdüren Alayoğlu, 2015'te Doçent unvanını aldı.

İTO Genel Sekreteri Nihat Alayoğlu'nun, "Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma" isimli bir kitabı, çalışma alanları ile ilgili konularda yayınlanmış kitap bölümleri ile ulusal-uluslararası bilimsel bildiri ve makaleleri bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parayı bulan Türkiye'den kaçıyor
Parayı bulan Türkiye'den kaçıyor
Şölen CEO'su Elif Çoban: Bayramlarda yüzde 20 büyüme bekliyoruz
Şölen CEO'su Elif Çoban: Bayramlarda yüzde 20 büyüme bekliyoruz
TOKİ, Suriye sınırındaki 564 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladı
TOKİ, Suriye sınırındaki 564 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladı
Halkbank ile 8 ilde bin 200 çocuğun karne hayali gerçek oldu
Halkbank ile 8 ilde bin 200 çocuğun karne hayali gerçek oldu
Çocuklara En Güzel Hediyeler Migros'ta!
Çocuklara En Güzel Hediyeler Migros'ta!
Ford Otosan, Türkiye'nin En Değerli Otomotiv Markası!
Ford Otosan, Türkiye'nin En Değerli Otomotiv Markası!
Katmerciler 6 Zırhlısıyla Eurosatory Fuarında
Katmerciler 6 Zırhlısıyla Eurosatory Fuarında
Çocuklu tatil için seyahat rehberi
Çocuklu tatil için seyahat rehberi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim