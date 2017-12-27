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İTÜ'den Ağaoğlu'na yanıt geçikmedi

 İstanbul Teknik Üniversitesi, Ali Ağaoğlu'nun 6 yıl önce üniversiteye hibe ettiği, ancak otoparkta çürümeye terk edildiğini iddia ettiği Tesla marka otomobille ilgili bir açıklama yaptı.

İTÜ'den Ağaoğlu'na yanıt geçikmedi

 İstanbul Teknik Üniversitesi, Ali Ağaoğlu'nun 6 yıl önce üniversiteye hibe ettiği, ancak otoparkta çürümeye terk edildiğini iddia ettiği Tesla marka otomobille ilgili bir açıklama yaptı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:09
İTÜ'den Ağaoğlu'na yanıt geçikmedi

İTÜ'den Ağaoğlu'na yanıt geçikmedi

   İstanbul Teknik Üniversitesi, Ali Ağaoğlu'nun 6 yıl önce üniversiteye hibe ettiği, ancak otoparkta çürümeye terk edildiğini iddia ettiği Tesla marka otomobille ilgili bir açıklama yaptı. İTÜ Rektörlüğü adına yapılan açıklamada, açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ve Tesla'nın öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığı belirtilerek güncel fotoğrafları paylaşıldı.

   Açıklamada şöyle denildi;"Tesla Roadster, 28.02.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ‘ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar’ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir.İTÜ, araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır. Son günlerde bazı yayın organlarında “Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır. Aracımızın bugün çekilen fotoğrafını ve videosunu sizlerle paylaşıyoruz ve aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz."

 

     AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ

   2011’de İTÜ Makine Fakültesi Dekanı, Türkiye’ye gelen ilk elektrikli araç Tesla’nın sahibi olan Ali Ağaoğlu’nu arayıp test için kendisinden bir haftalığına aracı istediklerini söyler. Ağaoğlu dekanın bu talebini reddeder ve İTÜ’nün o zamanki rektörünü arar. Dekanın talebini geri çevirdiğini çünkü aracı bir haftalığına emanet vermek istemediğini İTÜ’ye bağışlamak istediğini söyler. Aradan geçen 6 yılda araca ne olduğunu, Ali Ağaoğlu şöyle anlatmıştı: “İTÜ’nün rektörü Muhammed Hoca’yı aradım. ‘Hocam bu aracı Üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracını geliştirin. Size söz, şirketimin araç filosu için 500 adet aracı da ben satın alacağım’ dedim. Kabul ettiler ve ben de törenle aracı İTÜ’ye hediye ettim. Ancak aracın tesliminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili yapılan çalışmalar hakkında hiçbir bilgi sahibi olamadık. Sonunda Tesla’nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti. Öğrendiğimize göre, Tesla’yı teslim ettiğimiz tarihte İTÜ’de rektör değişimi yaşanmış ve bizim Tesla rektörlük binasının otoparkında çürümeye terk edilmişti. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. Kısa bir araştırmayla 50 bin dolar masraf çıkardığı anlaşılmıştı. Biz bunu tespit edince bir dilekçeyle aracın iadesini istedik. Yönetim sıcak baktı ama İTÜ’nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu’ söyledi.”

Haberturk

Anahtar Kelimeler:
AlI AğaoğluİTÜTesla
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