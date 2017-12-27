'İzmir boyozu'na coğrafi işaret

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yazılı açıklamasında, boyozun kaliteli malzemeler ve usta eller tarafından hazırlanması sayesinde lezzetinin artığını kaydetti.

Boyozun, İzmirlilerin kahvaltısının vazgeçilmezi olduğunu belirten Demirtaş, "Boyoz, İzmir'le özdeşleşmiş, İzmirlilerin kahvaltısının vazgeçilmezi. Çay, fırında pişmiş yumurta ve boyoz mükemmel kahvaltının menüsünü oluşturuyor. İzmirlilerin aşık olduğu bir lezzet. İzmir Boyozu, tarih boyunca çeşitli kültürlerin etkileşim halinde olduğu İzmir ilinde Osmanlı döneminden beri üretilen ve günümüze ulaşan bir hamur işi türü. Evlerde yapılan İzmir boyozunun 500 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Ticarete konu olması ise yakın zamanda gerçekleşmiş." ifadelerini kullandı.

İzmir boyozunaalmak için Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile ortaklaşa bir proje yürüttüklerini aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

“İzmir Boyozu, 8 Aralık 2017'de tescil edilerek 13 Temmuz 2012'den itibaren geçerli olmak üzere koruma altına alındı. Ürünün tarihçesi, ayırt edici özellikleri, üretim metodu ve yöre ile bağlantısını içeren bilimsel bir rapor hazırlandı. Hazırlık sürecinde ürünlerin tarifini belirlerken bu işte usta isimlerle görüşmeler gerçekleştirildi. İzmir’de boyozun coğrafi işaret tesciline uygun olarak üretip üretilmediğinin denetimini de İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte yapacağız."

Boyozun coğrafi işaret tescili ile birlikte bilinirliğinin daha da artacağını vurgulayan Demirtaş, tescille birlikte boyozun belli bir standartta üretileceğini ifade etti.

Muhabir: Yusuf Şahbaz