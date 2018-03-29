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İzmir'deki Otogar-Halkapınar raylı sistem hattını Bakanlık yapacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Otogar-Halkapınar raylı sistem hattının yapımını üstlendi.

İzmir'deki Otogar-Halkapınar raylı sistem hattını Bakanlık yapacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Otogar-Halkapınar raylı sistem hattının yapımını üstlendi.

29 Mart 2018 Perşembe 09:44
İzmir'deki Otogar-Halkapınar raylı sistem hattını Bakanlık yapacak

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Otogar-Halkapınar raylı sistem hattının yapımını üstlendi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının Otogar-Halkapınar raylı sistem hattının yapımı eklendi.

Ayrıca, Bakanlar Kurulunca Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı merkez, Karahacılı ve İğdebeli köylerinde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlarda, pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.


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İzmir Büyükşehir BelediyesiOtogar-Halkapınar Raylı Sistem HattıResmi GazeteTürkiyeUlaştırma Bakanlığı
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