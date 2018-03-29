İzmir'deki Otogar-Halkapınar raylı sistem hattını Bakanlık yapacak

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Otogar-Halkapınar raylı sistem hattının yapımını üstlendi.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Ayrıca, Bakanlar Kurulunca Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı merkez, Karahacılı ve İğdebeli köylerinde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlarda, pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.