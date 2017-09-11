Japon finans devi Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

LONDRA (AA) - Japon finans kuruluşu Nomura, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 4,2’den yüzde 5,5’e yükselttiğini açıkladı.

Nomura’nın Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 5,1 seviyesindeki büyümesinde ağırlıklı olarak inşaat sektörü ve ihracatın rol oynadığı belirtildi.

Raporda ikinci çeyrek büyüme verilerinin ardından 2017 yılına ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4,2’den yüzde 5,5’e yükseltildiği bildirildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda inşaat sektörü harcamalarının yüzde 25 artarak 2013'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışına katkıda bulunan bir diğer itici unsurun da ihracattaki artışın olduğu, ithalatın yıllık bazda yüzde 2,3 artarken, ihracatın yüzde 10,5 artış kaydettiği belirtildi.

Raporda geçen yılın verilerinin bu yılın verileri üzerinde oluşturabileceği baz etkisi nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’nin GSYH büyümesinin yüzde 7 seviyesinin üzerine çıkabileceği, yıl sonunda ise ortalama ekonomik büyümenin yüzde 5 seviyesinin üzerinde gerçekleşebileceği belirtildi.

Gelecek yıla ilişkin yukarı yönlü risklerin dikkate alındığı, bu sebeple 2018'e ilişkin yüzde 3 seviyesindeki büyüme tahminin şimdilik sabit tutulduğu kaydedildi.

Türkiye’nin parasal politikasına ilişkin olarak "Mevcut politika duruşunun, yerel talep baskılarını idare etmek için yeteri kadar sıkı olmadığını düşünmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



