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Jeep Renegade'e yeni donanım seçeneği

İSTANBUL (AA) - Arazi aracı markası Jeep'in kompakt Renegade modeli yeni donanımıyla bayilerdeki yerini aldı. Şirket açıklamasına göre, model yelpazesinin yeni üyesi Renegade Longitude Premium, farklı donanım seçeneğiyle, üst düzey konfor,...

Jeep Renegade'e yeni donanım seçeneği

İSTANBUL (AA) - Arazi aracı markası Jeep'in kompakt Renegade modeli yeni donanımıyla bayilerdeki yerini aldı. Şirket açıklamasına göre, model yelpazesinin yeni üyesi Renegade Longitude Premium, farklı donanım seçeneğiyle, üst düzey konfor,...

02 Eylül 2017 Cumartesi 13:06
Jeep Renegade'e yeni donanım seçeneği

İSTANBUL (AA) - Arazi aracı markası Jeep'in kompakt Renegade modeli yeni donanımıyla bayilerdeki yerini aldı.

Şirket açıklamasına göre, model yelpazesinin yeni üyesi Renegade Longitude Premium, farklı donanım seçeneğiyle, üst düzey konfor, güvenlik ve teknolojik unsurları bir arada sunuyor.

Jeep Renegade Longitude Premium'da, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Elektronik Devrilme Önleme Sistemi gibi yüksek seviye güvenlik ekipmanlarının yanı sıra 5 inçlik dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemi, elektrikli sürücü koltuğu, elektronik iklimlendirme kontrollü otomatik klima gibi konfor donanımları standart olarak veriliyor.

Renegade'in üst sınıf donanım seviyesi, 120 HP gücündeki 1,6 multijet dizel motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle dikkati çekiyor.

Renegade Longitude Premium, 123 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
JeepOtomotiv
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