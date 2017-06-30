Kaçak elektrik kullananların klimaları, trafoları kilitledi

Yaz sıcakları ile birlikte klimalar elektrik tüketimini en üst düzeye çıkardı. Elektrik üreticisi ve dağıtıcısı şirketler yüksek tüketim karşısında vatandaşları uyarıyor.kullanımının yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde şebekeye yüklenen onbinlernce konut trafolarda sık sık meydana gelen patlamaları tetikliyor.Diyarbakır Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'e enerji sağlayan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), Haziran ayı sonlarında sıcakların bastırmasıyla birlikte, 6 ilde, klimalara bağlı elektrik tüketiminde yüzde 52 oranında artış sağlandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, abonelerden elektriği kontrollü kullanmaları istenerek, "Üzülerek belirtmek isteriz ki kayıt dışı ve kontrolsüz tüketim nedeniyle bölge genelindeki şebekelerimiz iyiden iyiye zorlanmaya başlamıştır" denildi.yaptığı yazılı açıklamada, klimalara bağlı elektrik tüketiminin yüzde 52 oranında arttığı belirtilerek, tüketim nedeniyle şebekelerin zorlandığı uyarısında bulundu. Açıklamada, "Söz konusu bu sebeplerle 5 gün öncesine kadar 43 bin MWh (Megawatsaat) olan bölgedeki elektrik tüketimi bir anda 65 bin MWh'ye yükseldi. Sulama sezonunun henüz tam olarak başlamadığı bölgede, söz konusu tüketim artışının kaynağını soğutma amaçlı kullanılan klimalar oluşturuyor.Bu da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) belirlediği kriterlerde kesintisiz ve kaliteli enerji sunma çabası içerisinde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım'ın, müşteri memnuniyeti eksenli çalışmalarını aksatıyor. Son 5 gün içerisinde en fazla elektrik tüketimi termometrelerin 60 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da yaşandı. Şanlıurfa'da günlük elektrik tüketimi 16 bin MWh'den 27 bin MWh'ye kadar çıktı. Son 5 günde Dicle Elektrik Dağıtım'ın sorumluluk bölgesindeki Mardin'de elektrik tüketimi 7 bin MWh'den 12.000 MWh'ye, Diyarbakır'da 12 bin MWh'den 16 bin MWh'ye, Şırnak'ta 3 bin MWh'den 4 bin 500 MWh'ye, Batman'da 3 bin Wh'den 4 bin MWh'ye ve Siirt'te ise bin 100 MWh'den bin 500 MWh'ye yükseldi" denildi.Sıcakların etkisi ile elektrik tüketiminde yaşanan ani artış, elektrik şebekelerini de zorlamaya başladığı belirtilen açıklamada, hem tüketimin neden olduğu aşırı yük, hem de havadaki aşırı sıcaklık yüzünden bir çok yerleşim biriminde şebekelerin daha büyük sorunlar yaşanmaması için otomatikman devre dışı kalarak kendini korumaya aldığı ifade edildi. Bunun da kısa süreli elektrik kesintilerine neden olduğunu anlatan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, daha çok kayıt dışı tüketim yüzünden şebekelerin zorlandığı kaydederek, şöyle konuştu:"Herkesin ortamı soğutarak sıcaklardan korunmaya elbette hakkı vardır. Ancak biz enerji şirketi olarak, tüketimde aşırıya kaçılmamasını istiyoruz. Kayıt dışı kullananlar aşırı derece elektriği israf ediyorlar. Klimayı kapatmak yerine kapılarını pençelerini açarak ortam sıcaklığını dengeliyorlar. Bunu yapanlar, şebekenin devre dışı kalmasına neden olarak, diğer vatandaşları sıkıntıya sokuyorlar. Bir diğer konu ise, müşterilerimizin güç anlaşmasına uymalarıdır.Meskenler için veya işyerleri için belli bir güçte elektrik almak üzere anlaşma yapan müşterilerimiz, bunun çok üzerinde elektrik çektiklerinde şebeke zarar görüyor. Bizim dağıtım planlamamızı da zora sokabiliyorlar. Bölgemizin şartlarını da göz önüne alarak trafoları zaten kapasitelerinin üzerinde tesis ediyoruz. Buna rağmen aşırı yüklenme yüzünden trafolar yetersiz kalabiliyor, hatta yanabiliyor. Bu sebeple herkesi klimalar başta olmak üzere elektrikli aletlerini kullanırken son derece ölçülü davranmaya çağırıyoruz. Müşterilerimiz ile el ele vererek bir nevi 'afet' sayılabilecek bu süreci sorunsuz atlatabiliriz."