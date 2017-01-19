Kadınlar için yapılan termal havuzun tanıtımını erkekler yaptı

'ta kadın ve çocuklar için özel olarak yapılan Termal park ve spor merkezinin açılışını erkekler yapınca ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Şubat ayında hizmete girmesi beklenen Yozgat'ın şifalı termal parkına giren erkekler, kadınlar gelmeden bu merkezin tadını çıkarmak istediğini söyleyerek stres attı.Türkiye'nin kadınlara özel ilk '' açılışa hazırlanıyor. Şifalı termal suları, sosyal tesisleri ve kadınlara özel alanları ile Şubat ayında hizmete girecek olan modern tesisin bayanlardan önce ilk konukları şehir yöneticileri ve gazeteciler oldu.Yozgat Valiliği tarafından dönemin valisi Abdulkadir Yazıcı'nın temelini attığımodern yapısı ve şifalı suları ile dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde hizmete girmesi beklenen termal tesisi tanıtan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehrin yöneticileri ve basın mensupları ile havuzda yüzdü.Türkiye'nin termal ilk aqua parkı olma özelliğine sahip olan tesiste, çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, Türk Hamamı, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya gibi pek çok alan bulunuyor.Tesisin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen, "Yozgat hastanesiyle yeni tesisleriyle sınıf atlıyor. Bunlardan bir tanesi de denemesini yaptığımız Kadınlar Termal Aqua Park ve Spor Merkezi. Burası Türkiye'de hiçbir yerde yok. Burası tamamen kadınlara ait. Hem termal su var 30 derece aynı zamanda eğlencesi de var. Ben hızlı tren seferlerinin başlamasıyla beraber Ankara'dan Kayseri'den çok sık günü birlik müşterilerin geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Yozgat'ın sosyal hayatında da bir hareketlilik olacak. Bugünde ilk defa adı kadınlar ama biz erkekler olarak deneyelim istedik. Bir eksiği noksanı var mı diye. Bundan sonra da hanımlar, günlerini daha güzel daha sağlıklı şekilde burada yaşayacaklar" dedi.