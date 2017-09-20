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Kahve artık Toroslar'dan gelecek

Daha önce goji berry, ejder meyvesi, pasiflora ve dikenli incir gibi tropikal meyveler yetiştirmeyi başaran Mersin'in Toroslar Belediyesi ekipleri, bu kez sera şartlarında kahve fidesi yetiştirmeyi başardı.

Kahve artık Toroslar'dan gelecek

Daha önce goji berry, ejder meyvesi, pasiflora ve dikenli incir gibi tropikal meyveler yetiştirmeyi başaran Mersin'in Toroslar Belediyesi ekipleri, bu kez sera şartlarında kahve fidesi yetiştirmeyi başardı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:56
Kahve artık Toroslar'dan gelecek

MERSİN(AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011-2015 döneminde ithalatına 1 milyar 12 milyon dolar ödenen kahvenin Türkiye'de tüketimi de her geçen gün arttı.

İthalatının büyük bir bölümü Brezilya'dan yapılan kahveyi Mersin'de yetiştirmek isteyen Toroslar Belediyesi ekipleri, daha önce üretiminde başarılı oldukları ejder meyvesi, goji berry, pasiflora ve dikenli inciri örnek alarak kahve üretimi için de çalışma başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce ekimini yaptıkları kahvenin tomurcuklanıp fide haline geldiğini gözlemledi.

Ekipler, fidesini yetiştirmeyi başardıkları kahveyi çoğaltıp çiftçilere alternatif ürün olarak dağıtmayı hedefliyor.

"Kahve Toroslar'dan gelir' diyeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin vizyonunu genişletmek, az topraktan çok daha fazla ürün almaları için birçok meyve üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar ejder meyvesi, goji berry, pasiflora ve dikenli incir üzerinde yaptıkları çalışmalarda başarılı olduklarını anlatan Tuna, "Verim alabildiğiniz takdirde bunlar çok değerli ürünler. Mesela 1 dönümlük bir yerde sera şeklinde yapılmış ejder meyvesinde yaklaşık 10 bin ile 14 bin arasında ürün alınabiliyor. Mersin'de de biz bunu gerçekleştirebilirsek 10 bin tane ürün aldığınızda yılda yaklaşık 140 bin lira gibi değer yapıyor. Bu da bir ailenin geçimi noktasında önemli bir katkı. Biz bunun Ar-Ge çalışmasını yapıyoruz ve çiftçileri bu yönde yönlendiriyoruz" dedi.

Tamamı ithal edilen kahveyi yetiştirmek için de çalışma başlattıklarını ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Kahve Brezilya'da veya Kolombiya'da yetişiyorsa tropikal iklim şartlarına haiz olan Mersin'de de yetişebilir mantığıyla bakıp bunun Ar-Ge çalışmasını yaptık. Şu anda başarılı olduk ve kahve fidesini yetiştirdik. Artık kahve Yemen'den gelir sözünü 'Kahve Toroslar'dan Gelir' diye değiştireceğiz. Bunun için arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Sera ortamında deneyeceğiz. Genelde o şekilde yetiştiriliyor. Sıfır veya 3-4 dereceleri görmemesi gerekiyor. Çünkü ılıman iklim ürünü. Bu şartları yakalamamız ve kış şartlarında soğuktan kurumaması lazım. İnşallah biz bundan ürün alabileceğiz, hedefimiz bu. Yüzde 100 başarılı olmak niyetindeyiz. Sonucu merakla bekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
EkonomiMersinSera şartlarıToroslar Belediyesi
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