KalDer 26. Kalite Kongresi

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "Şu anda Türkiye’de 15 milyon yerli telefon satılacağı söylense 15 milyonunu da hazırlarız. Bu kadar beceri ve kapasitemiz var. Bunu da hep kendi mühendislerimiz yaptı." dedi.

Zorlu, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 26'ncısı gerçekleştirilen Kalite Kongresi'nin ikinci gününde düzenlenen "Yaşam Biçimi Olarak Kalite" oturumuna katıldı.

Liderliğin, Allah vergisi ve bunun tek şartının insanın kendisini de, işini de sevmesi olduğunu ifade eden Zorlu, 8 yaşındayken evlerindeki dokuma tezgahında masura sardığını, 1953 yılında babasının ticarete atılmasıyla mal almaya gelen yabancı tüccarlara özendiğini ve hayallerinin şekillenmeye başladığını anlattı.

Bu kapsamda ilkokulu bitirdikten sonra çalışma ve 14 yaşına geldiğinde babasından ona bir dükkan açmasını istediğini dile getiren Zorlu, "İlkokulu Babadağ’da okudum. Liseyi Trabzon’da, üniversiteyi Sultan Hamamı’nda, masterımı da dünyada yaptım." dedi.

Zorlu, hayatta neyi hayal ettiyse o konuda en iyisini yapmaya çalıştığını ifade ederek, 1970’lerde İstanbul’a geldiklerinde fason mallarda kaliteli ürün bulamadıklarından dolayı 1975’te kadife, 1980’de de tül fabrikasını kurduklarını söyledi.





- "Her zaman birinciliğe oynarım, hiçbir zaman için ikincilik düşüncem yoktu"





Ahmet Nazif Zorlu, hayal gücünün ve kalitenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Babamın iş yapışıyla benim iş yapışım arasında fark var. Benim çocuklarımla benim aramda da fark var. Ben elektronikte, tekstilde bir yerlere gelirken devamlı araştırma içerisindeydim ne yapabilirim diye? Bir gün Almanya’dan gelirken uçakta kanatlara ve iki tane motora bakarak buna dair bir yeniliğin yapılabileceğini düşünmüştüm. Hayal etmek önemli. Biz insansız uçak yaptık, bugün ihraç ediyoruz. Hem de silahlı, silahsız, yüzde 100 Türk mühendislerinin ve tamamen yazılı, donanımı bize ait."

Zorlu, iş insanlarının kendilerine bakmaları ve kendilerini yenilemeleri gerektiğini belirterek, "Biz bir yarışçıyız. Ben her zaman birinciliğe oynarım, hiçbir zaman için ikincilik düşüncem yoktu. Hayalim her şeyde öncelikli ve yenilikçi olmaktı. Zorlu Center bile çarşı, ofis, otel, rezidans ve kültür merkezi ile 5’i bir yerde... Burası bile bir hayal ürünüdür. DenizBank da bir hayal ürünüdür. Başka yatırımlar da yaptık. Sanayide o zamanlar 15 bin kişi çalışıyordu. Şu anda 30 bin çalışanımız var. Vestel ile tanıştığımız zaman 380 bin televizyon üretiyordu. Bugün ise 35 milyon cihaz üretebilecek kapasiteye sahip. Geçen yıl 25 milyon üretti." ifadelerini kullandı.





- "Kalite yönünden tamamen Sanayi 4.0’a geçen fabrikalarımız var"





Zorlu Holding Yönetim Kurulu Zorlu, Vestel olarak ürettikleri cep telefonlarının donanımlarının tam olduğunu ifade ederek, yabancı ürün kullanımının azalması gerektiğini söyledi.

Kore’dekilerin yüzde 99’unun kendi malını kullandığını belirten Zorlu, "Şu anda Türkiye’de 15 milyon yerli telefon satılacağı söylense 15 milyonunu da hazırlarız. Bu kadar beceri ve kapasitemiz var. Bunu da hep kendi mühendislerimiz yaptı. Kalite yönünden tamamen Sanayi 4.0’a geçen fabrikalarımız var." diye konuştu.

Zorlu, Y kuşağının eğitilmesi gerektiğini belirterek, "Yeni iş fikirleri sürekli geliyor ama atalarımızın ve dedelerimizin nasıl iş yaptığını da unutmamamız lazım." dedi.

Liderlikte iyimserliğin önemine ilişkin bir soru üzerine Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir lider kötümser düşündüğünde lider olamaz. Kötümserlikle hiçbir yere gidemeyiz. Etrafımızdaki ülkelere bakıyorum. Suriye 10 milyon göç vermiş, ben onlara bakıp şükrediyorum. 1980’lere dönüp bakıyorum, bugünle arasında fark var ama yeterli mi? Güney Kore’ye bakıyorum. Çok daha fazla çalışmamız, hatta işimize aşık olmamız gerekir. Ben her zaman 'önce ülkem, sonra kurumum ve ailem gelir' derim. Bu düşünce içinde olmamız lazım."

Kalite Kongresi​, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı'nın kapanış konuşmasının ardından "Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni" ile sona erdi.