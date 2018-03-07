Kalkınma Bakanı Elvan: Dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Küresel bir güç olmak istiyorsak, rekabet gücümüzü daha da artırmak istiyorsak ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, geriye gitmek istemiyorsak yapacağımız en önemli şey bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu değişime ayak uydurarak dijital dönüşümümüzü gerçekleştirmek." dedi.

Elvan, Kalkınma Bakanlığının desteği, AKİB, Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ve NTV&Özgencil iş birliğiyle Hilton SA'da düzenlenen Akdeniz Ekonomi Forumu'nun açılışında, 2008 yılında dünyada küresel bir kriz yaşandığını anımsatarak, bu krizden kurtulmak için özellikle gelişmiş ülkelerin olağanüstü çaba gösterdiğini söyledi.

Bu süreçte sıra dışı para ve maliye politikalarının söz konusu olduğunu aktaran Elvan, "Ama buna rağmen 2017 yılına kadar özellikle gelişmiş ekonomiler olmak üzere ciddi bir canlanma oluşmadı. 2016 sonu 2017'den itibaren gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya ekonomisinde çok ciddi bir canlanma oluşmaya başladı ve süreklilik arz eden bir yapıya dönüşmeye başlandı. Bu bizim için, Türkiye için bir fırsat. Çukurova, Mersin, Adana ve diğer illerimiz için önemli bir fırsat." diye konuştu.

Hızlı bir şekilde teknoloji alanında değişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Eğer bundan sonraki süreçte küresel bir güç olmak istiyorsak, rekabet gücümüzü daha da artırmak istiyorsak ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, geriye gitmek istemiyorsak yapacağımız en önemli şey bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu değişime ayak uydurarak dijital dönüşümümüzü gerçekleştirmek. Eğer biz mevcut yapımızı, tesislerimizi, örneğin Mersin'de, Adana'da, Karaman'da bulunan sanayi tesislerimizi ve bu tesislerimizin dijital dönüşümünü gerçekleştiremezsek rekabet gücümüz azalacaktır. Onun için öncelikli olarak mutlaka tesislerimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Bu bizim için olmazsa olmazımızdır. Eskiden 'Biz sanayideki dönüşümü zamanında yakalayamadık' şeklinde çok konuşulurdu. İşte şu anda Türkiye olarak biz bu dijital dönüşüm trenine bindik ve bu trenden de inmeyeceğiz. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için, dünya ölçeğinde güç sahibi olabilmesi için her şeyi yapacağız. Siz iş adamlarımız şunun farkında olmalı; artık sadece üretmek, dijital dönüşümü sağlamak yeterli değil. Üretim öncesi süreçlerle Ar-Ge dahil, üretim sonrası süreçlerin de dijital dönüşümünün sağlanması gerekiyor."

Elvan, 2008-2016 dönemine bakıldığında gelişmiş ülkelerin ortalama yüzde 1,1, gelişmekte olan ülkelerin ise 4,6 büyüdüğünü aktardı.

Gelişmiş ülkelerin büyümesini 2017-2020 döneminde ikiye katlayacağını belirten Elvan, "Önümüzdeki yıllarda gerçekten gelişmiş ekonomiler çok daha canlı seyredecek, çok daha güçlü bir ekonomik alt yapıları olacak. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. 2020 yılına kadar dünya ekonomisinde başta gelişmiş ülkeler olmak üzere ciddi bir canlanma bekleniyor. Bu canlanmayı da biz fırsat olarak değerlendirip çok iyi kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

"Dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor"

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kayseri, Karaman'ın forumda tartışılacağını, 2017'de buralara 10 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yapıldığını dile getiren Elvan, Akdeniz Bölgesi'nin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Bunun için 4 temel eksen belirlediklerini ifade eden Elvan, bunlardan bir tanesinin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi olduğunu anlattı.

Elvan, şöyle konuştu:

"En son Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bir çalışması var. O çalışmaya göre Türkiye örnek gösteriliyor. Türkiye'deki altyapı yatırımlarının, bölünmüş yol yatırımlarının ülke ekonomisine ne kadar ciddi katkı sağladığı, iller arasındaki ticareti ne kadar artırdığı, istihdamı ne kadar artırdığı ve mobiliteyi ne kadar artırdığına yönelik çok önemli göstergeler ortaya koyuyor. Ulaşım altyapısını güçlendirmeden büyümede, kalkınmada hızlı bir ivmeyi yakalamak oldukça güç. Onun için ulaşım altyapısı bizim için en önemli hususlardan bir tanesi."

Bir diğer alanın da yüksek katma değerli üretime geçiş olduğunu dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"Dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Bu olmazsa olmazımız. Üçüncü alanımız da girişimcilik. Girişimciliği desteklememiz gerekiyor. Eğer biz daha rekabetçi olmak istiyorsak, yenilikçilikten bahsetmek istiyorsak girişimci yetiştirmek zorundayız. Düşünün binlerce metrekare kapalı alanı olan fabrikalar inşa ediyorsunuz, makineler getiriyorsunuz, yüzlerce kurumdan izin alıyorsunuz, yüzlerce binlerce işçiyi eğitiyorsunuz ve bir malı üretmeye başlıyorsunuz. Bunu pazarlamaya, satmaya çalışıyorsunuz. Evet geleneksel olarak bunları bizler yapıyoruz. Peki yeni dünya düzeninde düşünün doğru düzgün bir binası, makinesi, aracı yok. Ama bir bakıyorsunuz bizim belki 100 tane fabrikamızı toplasanız bir tane firmaya karşılık gelmiyor. Düşünün takside Uber'i düşünün. Bu firmanın taksileri var mı? Yok. Peki bu firmanın devasa binaları var mı? Yok. Sadece bir ofis, iş organizasyonu var. Peki güçlü yazılım firmalarını düşünün. Yine çok büyük fabrikaları işte bunların hiçbiri yok ama belki Türkiye ekonomisinden daha büyük, belirli gelire sahip firmalar var."

Akdeniz Sahil Yolu

Bakan Elvan, Akdeniz Sahil Yolu'nun yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, "Özellikle kuzey, doğu ve batıyla bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Akdeniz Sahil Yolu özellikle batıyla bağlantının güçlendirilmesi açısından son derece önemli. Şu an itibarıyla 10 tünel ve 2 viyadük açtık. İnşallah bu yıl 3 tünelin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Yolun sonuna ulaşıyoruz. 'Işık göründü.' derler ya, inşallah az bir kesim kaldı, Akdeniz Sahil Yolunu da tamamlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Çukurova Bölgesel Havaalanı ve hızlı tren çalışmaları

Elvan, 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde inşa edilen ve yapım çalışmaları süren Çukurova Bölgesel Havaalanı hakkında da bilgi verdi.

Havaalanının altyapısının haziran ayı sonunda bitirileceğini aktaran Elvan, şunları kayldetti:

"Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın haziran sonunda pistleri, apronları tamamlanmış oluyor. İnşallah üst yapısını da en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. İhaleyle ilgili bir sıkıntı yaşandı ama süratle Devlet Hava Meydanları İşletmemiz bunu tamamlamaya çalışıyor. Demiryolu, yatırım maliyetlerinin aşağı çekilmesinde önemli alanlardan bir tanesi. Çünkü Türkiye'nin lojistik maliyetleri, gelişmiş ülkelerin lojistik maliyetlerinin çok daha üstünde. Dolayısıyla bizim lojistik alanındaki maliyetlerimizi daha aşağı çekmek zorundayız. Bu açıdan özellikle hızlı tren altyapısı ticaretin geliştirilmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor. Bu hatla birlikte Mersin-Ulukışla-Karaman-Konya hızlı tren hattının inşası devam ediyor."

Elvan, bölgeyi hızlı tren üssü haline getirdiklerini, bu hatları hem havaalanı hem de karayollarıyla entegre hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Mersin'e 13 milyon konteyner kapasiteli liman

Mersin Limanı'nın yıllık 2,5 milyon konteynerlik, dökme yük olarak da 10 milyon tonluk kapasitesinin bulunduğunu anlatan Elvan, İskenderun Limanı'nın ise Mersin Limanı'nın üçte biri büyüklüğünde olduğunu dile getirdi.

Elvan, önlerinde 3 önemli liman projeleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ege'de Çandarlı, Karadeniz'de Filyos, diğeri ise Akdeniz'de Mersin. Mersin'de yaklaşık 13 milyon konteyner kapasitesine sahip olacak bir liman çalışmalarını başlatacağız. Ne zaman başlatacağız? Çandarlı Limanı'nın ihalesi gerçekleştirilir gerçekleştirilmez, inşallah Mersin Limanı'nın çalışmalarını da başlatacağız. Sırayla, aşama aşama gitmek istiyoruz. O açıdan takvim programımız var, bu programa uygun olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Elvan, bu çalışmalarla 50 bin kişiye istihdam sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu potansiyele sahibiz. Yeterki biz yatırımcının önünü açalım, uygun ortam oluşturalım. Bunun için de yoğun bir çaba sarfediyoruz." diye konuştu.

Muhabir: İbrahim Erikan, Mustafa Güngör