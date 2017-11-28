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Kamyon ve otobüs şoförlerine internet kampanyası

- Brisa, Turkcell ile kamyon ve otobüs şoförleri için özel bir internet kampanyası başlattı

Kamyon ve otobüs şoförlerine internet kampanyası

- Brisa, Turkcell ile kamyon ve otobüs şoförleri için özel bir internet kampanyası başlattı

28 Kasım 2017 Salı 15:32
Kamyon ve otobüs şoförlerine internet kampanyası

İSTANBUL (AA) - Brisa, Turkcell ile kamyon ve otobüs şoförleri için özel bir internet kampanyası başlattı.

Brisa'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak 2018'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında Brisa'nın otobüs, kamyon ve hafif ticari araç lastikleri segmentindeki ürünlerini tercih eden sürücüler, Turkcell'den internet paketi kazanıyor.

Kampanya ile Bridgestone, Lassa ve Dayton markalı ürünlerde, otobüs ve kamyon lastiklerinde 4 lastik alımına 3 ay boyunca her ay 4 GB, 2 lastik alımına 3 ay boyunca her ay 1GB hediye ediliyor.

Hafif ticari ürün grubunda ise 17,5 inç lastiklerde 6 lastik alımına 3 ay boyunca her ay 4GB, 4 lastik alımına 3 ay boyunca her ay 1GB internet paketi sunuluyor.

Kampanya Bridgestone ve Lassa bayileri ve Lastiğim noktalarında perakende satışlar için geçerli.

Anahtar Kelimeler:
BrisaTurkcell
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