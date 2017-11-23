Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105280
ALTIN
162.827
DOLAR
3.9194
STERLİN
5.2183
EURO
4.6419
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Khimki
Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Khimki
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret

Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Kapıkule'de inşa edilen 2 yolcu salonumuz yarın hizmete açılacak. Kapıya gelen misafirlerimiz artık sadece yolcumuz değil misafirimiz olacaklar." dedi.

Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Kapıkule'de inşa edilen 2 yolcu salonumuz yarın hizmete açılacak. Kapıya gelen misafirlerimiz artık sadece yolcumuz değil misafirimiz olacaklar." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 16:00
Kapıkule'de yolcular misafir de edilecek

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, ticaretin kolaylaştırılması, gümrük iş ve işlem sürelerinin kısaltılması gibi hedeflere ulaşabilmek için yeni gümrük kapılarının açılması, mevcut kapı ve tesislerin ise yenilenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tüfenkci, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda da inşaat çalışmalarının sürdürüldüğünü ve toplam 6 peronda tek durak projesine uygun hizmet verilmesinin planlandığını kaydetti.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan yılda yaklaşık 1 milyon yolcu ve 500 bin aracın giriş-çıkış yaptığına işaret eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Artan araç ve yolcu trafiği karşısında mevcut sahanın ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle bu gümrük kapımızda geçen yıl inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Mevcut durumda 64 dönüm alanda 14 peronda hizmet verilen kapıda, 150 dönümlük alanda 18 peronda hizmet verilecek. X-Ray sayısı 1'den 3'e çıkarılacak ve gümrük denetimlerindeki etkinliğin artırılması sağlanacak. Yolcu işlemlerinin modern ve ferah bir ortamda yapılabilmesi için proje kapsamında 2 bin 800 metrekare büyüklüğünde yolcu salonu hizmet verecek."

"Tek durak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak"

Tüfenkci, Avrupa ile ticaret açısından kilit rol oynayan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nın "tek durak" sistemiyle hizmet vereceğini, bu sistemle işlemlerin tek noktada yapılacağını, gümrük işlem süreçlerinin sadeleşmesiyle zaman ve maliyetten tasarruf sağlanacağını anlattı.

Yap-işlet-devret modeliyle yenilenerek 2008'de hizmete açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yılda yaklaşık 5 milyon yolcunun giriş-çıkış yaptığını dile getiren Tüfenkci, "Avrupa'ya en çok yolcu hareketliliğinin olduğu Kapıkule Gümrük Kapısı'nda pasaport ve muayene işlemlerinin daha modern şartlarda yapılabilmesi amacıyla inşa edilen 700 metrekare büyüklüğünde 2 yolcu salonumuz yarın hizmete açılacak. Kapıya gelen misafirlerimiz yeni salonda her türlü sosyal imkana sahip olacak. Artık sadece yolcumuz değil misafirimiz olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Karkamış Gümrük Kapısı yenilendi"

Tüfenkci, İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden inşaası amacıyla proje ihalesinin yapıldığını ifade ederek, Karkamış Gümrük Kapısı'nın yenilenerek inşaatının tamamlandığını söyledi.

Habur Gümrük Kapısı'nda proje çalışmalarının tamamlandığını bildiren Tüfenkci, yeni gümrük kapısının 32 peron ve 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde yolcu salonuyla hizmet vereceğini aktardı.

Tüfenkci, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki tesislerin yenilenmesi için de proje çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciGümrük Ve TicaretKapıkule Gümrük KapısıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEB,
TEB, "Minik Maker'lar İş Başında" projesiyle Konyalı çocuklarla buluştu
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
Altında yeni rekorlar bekleniyor
Altında yeni rekorlar bekleniyor
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
Yabancıya konut satışında tarihi zirve
"Türkiye'de tarıma 500 milyon dolar yatırım yaptık"
'Siber savaş' konferansta tartışılacak
'Siber savaş' konferansta tartışılacak
İş Bankası'nın
İş Bankası'nın "Anında Alışveriş Kredisi" Genpa'da
Fitch'ten Vakıf Katılım’a BB+ kredi notu
Fitch'ten Vakıf Katılım’a BB+ kredi notu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim