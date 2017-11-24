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Kara Cuma çılgınlığı Türkiye'ye sıçradı: Ünlü markaların rafları boşaldı

Ünlü markaların önemli oranda indirim yaptığı Kara Cuma alışkanlığı sonunda Türkiye'ye sıçradı. İlk kez Kara Cuma adıyla kampanya yürüten çok sayıda marka satış rekoru kırdı.

Kara Cuma çılgınlığı Türkiye'ye sıçradı: Ünlü markaların rafları boşaldı

Ünlü markaların önemli oranda indirim yaptığı Kara Cuma alışkanlığı sonunda Türkiye'ye sıçradı. İlk kez Kara Cuma adıyla kampanya yürüten çok sayıda marka satış rekoru kırdı.

24 Kasım 2017 Cuma 16:02
Kara Cuma çılgınlığı Türkiye'ye sıçradı: Ünlü markaların rafları boşaldı

Kara Cuma çılgınlığı Türkiye'ye sıçradı: Ünlü markaların rafları boşaldı


Amerika'da başlayan Kara Cuma Çılgınlığı Türkiye'ye sıçradı, çok sadıya ünlü mağaza özellikle öğleden sonra müşteri akınına uğradı. İnternet üzerinden indirim yaptığını ilan eden sitelerde ise sık sık erişim engeli ortaya çıktı. Hepsiburda, Vatanbilgisayar, Teknosa gibi online ticaret sitelerine erişim, aşırı yoğunluk nedeniyle sık sık dondu. N11, Gittigidiyor, Media Markt, gün boyunca en çok ziyaretçi alan e-ticaret siteleri haline geldi.

İstanbul'da ünlü AVM'lerde küçük indirim haberleri bile büyük ilgi gördü. Akasya AVM, Zorlu AVM, Capitol, Astoria, Profilo, Marmara Forum, Forum İstanbul, Olivium. Carrefour, Koçtaş, Bauhaus, Praktiker, Tekzen ve IKEA gibi dev AVM'lerde öğleden sonra büyük yığılmalar oldu. Ünlü markaların ürünlerini satan mağazalarda özellikle giysi, aksesuar ve elktronik eşya rafları kısa sürede neredeyse tükenme noktasına geldi.

EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER

Alışveriş tutkunlarının bir süredir heyecanla beklediği Kara Cuma (Efsane Cuma) indirimleri başladı. Başlayan indirimlerle birlikte gıdadan teknoloji ürünlerine kadar birçok marka, binlerce üründe indirime gitti. Uygulanan indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar da internet üzerinden alışveriş yapabilecekleri siteleri araştırmaya başladı. En çok satılan ürünler arasında cep telefonları başı çekerken, kışlık giysiler, botlar, televizyonlar ve saatler yer aldı.

Ciroyu 10 kat artırıyor

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı ise ABD’de başlayıp zaman içinde tüm dünyaya yayılan Black Friday’in, son yıllarda ülkemizde de pek çok markanın dikkat çekici indirimler yaptığı ve tüketicilerin dört gözle beklediği bir dönem olduğunu aktararak, şöyle konuştu: “Mağazaların önünde uzun kuyrukların oluştuğu ve adeta bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu günlerde e-ticaret tarafında da çok ciddi bir hareketlenme söz konusu oluyor. Nasıl mağazalarda tıklım tıklım insan dolu bir görüntüyle karşılaşıyorsak, internetten alışverişin de çok ciddi oranlarda arttığına şahit oluyoruz. Öyle ki, Black Friday kampanyaları, sektördeki firmaların 1 günlük ortalama cirolarını 10 kata varan oranda artırabiliyor. Bu çok önemsenmesi gereken bir rakam. Black Friday Türkiye’de de e-ticaret ekosistemini ciddi şekilde canlandıran bir gün ve internetten alışveriş algısını da olumlu anlamda besliyor. GittiGidiyor olarak da Bu yıl Black Friday kapsamında 24 Kasım Cuma günü “Süper Cuma” kampanyasını tüketiciyle buluşturuyoruz.”

Neden Kara Cuma denildi?

Amerika’da kasım ayının dördüncü perşembesi, Kanada’da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Şükran Günü’nün ertesi sabahı Kara Cuma olarak kutlanıyor. Ciddi indirimlerle tam bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Bu uygulama ilk olarak elektronik cihazlarda başladı. Daha sonra diğer ürünlere yayıldı. Black Friday denilen alışveriş gününde mağazalar çok erken saatte açılır, beklenenin çok daha üstünde indirimler yapılır. Yoğunluk nedeniyle trafiğin altüst olması, uzun kuyruklar dolayısıyla bu güne ‘Kara Cuma’ adı verilmiş.Ege Gökdeniz

Anahtar Kelimeler:
Kara Cuma
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