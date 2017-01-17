Karadeniz'den Trakya'ya Yayılan Lezzet

Vakfıkebir Taş Fırında odunla pişirilen ekmek Karadenizlilerinin elinde bir başka tat veriyor. Hamuru lezzetle yoğuran ellerde hayat bulan Vakfıkebir Odun Ekmeği sofraların vazgeçilmezi olarak yer alıyor.
Haber: KEMAL KAÇMAZ
Günümüz dünyasında insanlığın en temel besin kaynağı olan ekmeğin alternatif pişirme yöntemleri lezzet farkını da beraberinde getiriyor. Bugün elektrikli fırında pişirilen ekmekle, odunla taş fırında pişirilen ekmeğin arasındaki lezzet birbirini tutmuyor.
VAKFIKEBİR EKMEĞİ HER DAİM ZİRVEDE
Gün geçtikçe çoğalarak açılan ekmek fırınlarının arasında bulunan otomatik elektrikli fırınlarda pişirilen ekmekler, lezzet değerini yitirmekle birlikte dayanıklılık süresini de kısaltıyor.
Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Vakfıkebir Taş Fırın Odun Ekmeğini ise bunlardan ayrı tutarak özel kılan sebepler saymakla bitmiyor. Pişirildiği fırının yanı sıra; suyu, odunu, unu, mayası, şekli, ağırlığı ve tüm bunları pişiren ustasının ellerinde lezzet bulan “Vakfıkebir Ekmeği” zirvedeki yerini koruyor.
GÜNLERCE TAZE KALIYOR
Halk arasında “Kara Fırın” dediğimiz deyimle ekmeği odunla taş fırında pişirerek üretim yapan Kırklareli Vakfıkebir Odun Ekmeği Fırını, bu bağlamda hijyenik ortamda sunduğu hizmet ile lezzeti yoğurarak sınırları zorluyor.
En az dört gün bozulmadan taze kalabilme özelliğine sahip Vakfıkebir Ekmeği, bayatlasa dahi yine yenilebiliyor. Elektrikli fırınlarda üretilenler ise ertesi günü kupkuru olup bozulmaya yüz tutuyor. Katkı maddesiz organik olarak kara fırında odunla pişirilen ekmekler hem sağlıklı hem de ağız tadı veriyor.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN EKMEK FIRINI
Türk insanını doyuran Karadeniz'in hünerli elleri pişirdikleri odun ekmeğinin hem lezzetli olması, hem de her çeşit ekmeği pişirerek vatandaşlara hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor.
Karadeniz Vakfıkebir Odun Ekmeği Fırını, sahipleri Kadir Çoruh ve Hasan Altay’ın odunla pişirdiği ekmeklerin lezzeti sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ekmek fırını olarak zirvedeki yerini almış.
8 ÇEŞİT EKMEKLE HER KESİME HİTAP EDİYOR
Normal ekmek, tuzsuz ekmek, mısır ekmeği, kepek ekmeği, sarı buğday ekmeği, pide ve lavaş biçiminde tam 8 çeşit ekmek üreterek her kesime hitap etmenin gururunu yaşayan Karadeniz Vakfı Kebir Odun Ekmeği Fırını sahipleri Kadir Çoruh ve Hasan Altay, Skytürk Muhabirimiz Kemal Kaçmaz ile yaptıkları söyleşide şunları ifade ettiler;
“Uzmanlarında belirttiği üzere günlük alınan enerjinin ortalama %45’i, proteinin %47’si ekmekten sağlanıyor. Bugünkü insan sağlığı için ekmeğin organik olması bu yüzden çok önemlidir. Bizde daha kaliteli ve çok çeşitli ekmek üretimi yaparak hizmet veriyoruz. Özellikle hijyenik olması sebebiyle temizliğe daha bir özen göstererek ekmek üretimi yapıyoruz. Ekmek tasarrufuna uygun olarak ekmeğin ziyan olmamasına dikkat ederek günlük satış yapacak kadar üretiyoruz. Böyle olunca da ekmek elimiz de kalmıyor ve ziyan da olmuyor. Vatandaşlarımız odunla pişen ekmeğimizden memnun olduklarını dile getirerek bizleri memnun ediyorlar. İnsan sağlığına özen göstermek birinci hedefimizdir.
PİDE TALEBİNE DÜŞÜNMEDEN CEVAP VERDİK
Bir Karadenizli olarak Kırklareli'nde böyle bir işletme açarak hizmet etmek ayrıca bizleri memnun ettiği gibi Kırklareli halkını da memnun ediyor. Sadece ramazan ayına ait olan pide üretimimizi, vatandaşlarımızdan gelen istek doğrultusunda çeşitlerimize katarak hizmete sunduk.
MALİYETİ FAZLADA OLSA KALİTEDEN VAZGEÇMEYİZ
Odun ekmeğinin verdiği lezzeti hiç bir şey veremez. Bu yüzden ekmek fırınımızda ekmekleri odunla pişiriyoruz. Maliyeti fazla olsa bile bundan vazgeçmeyiz. Ekmeğimizi alıp yiyenler hayır dua ediyorlar. Kazancımızda bereketli oluyor. Bu da bize yeter artar. İşimizi de ailece severek yapıyoruz. Rabbimizin sunduğu en büyük nimet ekmektir. Biz Türk insanı yanında hiç bir yemekte bulunmasa, sadece ekmekle karnımızı doyurabiliyoruz. Bu yüzden en büyük nimet ekmektir. Bizlerinde geçim kaynağımız bu ekmek fırınıdır. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz sözü doğrultusunda kanaatkarız. Vatandaşlarımızda ekmeğin ziyan olmaması için günlük yiyecekleri kadar ekmek alıyorlar. Kırklareli halkını seviyoruz. Onlarda bizleri sevdikleri için mutluyuz.”