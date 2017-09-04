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Karadeniz'de balıkta yeni av sezonu başladı

Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Koçak, "Kurban Bayramı nedeniyle balıkçılarımız denize birkaç gün gecikmeli çıktı. Bazı balıkçılarımız ise son hazırlıklarını tamamlıyor." dedi.

Karadeniz'de balıkta yeni av sezonu başladı

Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Koçak, "Kurban Bayramı nedeniyle balıkçılarımız denize birkaç gün gecikmeli çıktı. Bazı balıkçılarımız ise son hazırlıklarını tamamlıyor." dedi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 21:17
Karadeniz'de balıkta yeni av sezonu başladı

ORDU/GİRESUN (AA) - Ordu ve Giresunlu balıkçılar, sezon başlangıcı olan 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve hava şartlarının olumsuz gitmesi nedeniyle sezona gecikmeli başladı.

Ordu Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle balıkçıların bir kısmının denize birkaç gün geç açıldığını söyledi.

Ava başlayan balıkçıların kıyıya az sayıda balıkla döndüğünü anlatan Koçak, "Kurban Bayramı nedeniyle balıkçılarımız denize birkaç gün gecikmeli çıktı. Bazı balıkçılarımız ise son hazırlıklarını tamamlıyor. Sezonun kötü başladığını söyleyebilirim. Palamut, istavrit ya da herhangi bir balık çeşidi fazla görünmüyor. Balıkçılarımız denizden eli boş dönüyor. Büyük ve küçük tekneler için durum aynı." dedi.

Koçak, balıkçının her zaman umutla bir beklenti içerisinde olduğuna işaret ederek, "Bugün olmaz, yarın olur" düşüncesiyle güzel bir sezon geçirmeyi istediklerini dile getirdi.

Bazı balıkçıların ise bayramın bitmesiyle bu gece ya da yarın avlanacağını belirten Koçak, tüm balıkçılar için bereketli bir sezon diledi.

"Beklentimiz bol ve bereketli olmasıdır"

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda balıkçılık yapan Serkan Karadeniz ise hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini ve yarın denizde olacaklarını aktardı.

Kurban Bayramı ile yeni av sezonunun aynı tarihe gelmesiyle denize geç çıktıklarını vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Beklentimiz sezonun bol ve bereketli olmasıdır. Bereketli bir sezon olacak gibi görünüyor. Beklentimiz bol para kazanmak, insanların da ucuz fiyattan balık yemeleridir. Bu sezon en bol hamsi olacak gibi görünüyor. Numuneleri denizde var. Palamut geçen seneki gibi bereketli olmayacak gibi gözüküyor."

- "Hamsiden güzel beklentimiz var"

Altınordu ilçesinde balık satışı yapan Mustafa Dönek de yeni sezonla birlikte palamut, istavrit, barbunya gibi çeşitlerin tezgahlarda yer aldığını aktararak, "Balık çeşitliliği az. Palamut ise çok az avlanıyor. İlerleyen tarihlerde balık olur. İstavritin kilosu 10 liradan satılıyor. Palamudun çifti 15, küçükleri ise 4 tane 10 lira. Palamut yok, hamsiden güzel beklentimiz var. Palamut olmadığı zaman hamsi olur." ifadelerini kullandı.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkçıların dünden itibaren avlandığını dile getirdi.

Karadeniz'in doğu bölgelerinin şu anda av için verimsiz olduğuna dikkati çeken Arslan, "Palamut çok az avlanıyor, denize açılan balıkçılar durumdan memnun değil. Tezgahlara baktığınızda da zaten durumu görebiliyorsunuz. Palamut çok az var. İstavrit ve mezgit de az olmasına karşın yine de tezgahta yer alıyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AvBalıkGiresunKaradenizOrduSezon
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