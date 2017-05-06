Karedeniz'de Arap yağcılığı zirve yaptı

GİRESUN'UN UMUDU ARAP SOSYAL MEDYA FENOMENİNDE

Karadeniz'de, talan edilen doğal güzelliklere sesini çıkaramayanlar, zengin Arapları bölgeye çekebilmek için olmadık yöntemlere başvuruyor. Kamuoyunun sert tepkisine rağmen yıllardır çevre katliamlarının yaşandığı Karadeniz'e Arap TV muhabirleri, sosyal medya fenomenlerini getiren DOKA ve GİRTAP yöneticileri, milyon dolarlar konuşulmaya başlayınca kendinden geçti.NEDİR BU ARAP SEVİCİLİĞİ?Türkiye'nin en güzel koyları, yerleşime açık olmamasına rağmen Karadeniz'deki eşsiz tepeler, yalılar, Boğaz'daki tepeler Araplara peşkeş çekilmesi yetmezmiş gibi, Giresun'a davet edilen Arap gazeteci, televizyoncu ve sosyal medya fenomenlerine üç beş dolarlık turizm geliri uğruna adeta yağcılık yapıldı.Giresun Valiliği, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB), Türk Hava Yolları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Giresun ve Ordu'ya davet edilen yaklaşık 20 Arap gazeteci, televizyoncu ve sosyal medya fenomeni Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olma özelliğini taşıyan Giresun Adası ve Kaleyi gezerek tanıtım için fotoğraf ve videolar çektiler.Bahreyn'de ünlü bir sosyal medya fenomeni olan Abdulaziz Humeyni ilk defa Giresun'a geldiğini belirterek, ' Daha önce Türkiye deyince akla İstanbul, Ankara geliyordu. İstanbul ve Ankara dışında farklı alternatifler varmış" dedi.Adada kendisini çeken farklı bir şeyler olduğunu kaydeden Humeyni, eğer izin verildiği taktirde düğününü Giresun Adasında yapmak istediğini ifade etti.Düğünü için kendisine 1 Milyon dolar bütçe ayırdığını belirten Humeyni, " Ben Körfez ülkelerinde tanınan sosyal medya fenomenlerinden biriyim. İlk defa Giresun'a geliyorum. Giresun bölge olarak harika bir bölge ilk defa gelmeme rağmen özellikle kale ve Ada çok güzel. Adada farklı bir şeyler var.İlk defa gördüğüm şeyler ve ben çok etkilendim. Çok beğendim ve eğer yetkililer destek verirse ileriki dönemlerde yapmak istediğim düğünümü burada yapmak istiyorum. Şuan evlenmek için 1 Milyon dolar bütçe ayırdım eğer olursa düğünümü bu ayırdığım bütçe ile burada yapmak istiyorum" şeklinde konuştu"Giresun'a gelirken hiç düşünmediğim kadar bir doğa güzelliği gördüm" diyen Humeyni, "Ben ne kadar bir şey söylesem, güzelliğinden bahsetsem, övsem de herkes gelip kendi gözüyle görsün isterim bu doğa güzelliğini. Bundan sonra Giresun'da yine bizi farklı maceralar bekliyor, doğa bekliyor, yayla bekliyor ve şaleler bekliyor.Başta Körfez'de Türkiye diyince sadece İstanbul deniliyordu ya da Ankara deniliyordu ama baktık ki İstanbul dışında farklı alternatifler varmış. Bize geldiklerinde dedikler ki Trabzon, Uzungöl ya da Ayder ama biz ilk defa Giresun'a geliyoruz ki bence Giresun'unda artık fark yaratması gerekiyor. Burada çok güzel görülmesi gereken yerler var" diye konuştu.