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Karmod Abuja’da pasaport dairesi binası kurdu

- Karmod, Nijerya’nın başkenti Abuja’da yeşil enerji kullanan pasaport dairesi binasını kurdu

Karmod Abuja’da pasaport dairesi binası kurdu

- Karmod, Nijerya’nın başkenti Abuja’da yeşil enerji kullanan pasaport dairesi binasını kurdu

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:34
Karmod Abuja’da pasaport dairesi binası kurdu

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörü markası Karmod, Nijerya’nın başkenti Abuja’da yeşil enerji kullanan pasaport dairesi binasının kurulumunu gerçekleştirdi.

Karmod’tan yapılan açıklamada, Nijerya İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan binanın pasaport teslim ve veri toplama merkezi olarak kullanılacağı belirtilerek, çatı arka kısmına yerleştirilen solar enerji panelleriyle çevreci bina özelliğine sahip olduğu vurgusu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, 126 metrekarelik yapının 21 günde kullanıma hazır kurulumla teslim edildiğini bildirdi.

Binanın üretimini gerçekleştirdikleri yeni nesil konteyner ünitelerinin birleşimiyle kurulduğunu vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

“Yeni nesil konteyner modelimizle tam demonte üretim gerçekleştirdiğimiz üniteleri deniz yolu ile ülkenin sahil kenti Lagos’a oradan da karayolu ile Abuja’ya sevk ettik. 3x7 ölçüsünde hazırladığımız 6 üniteyi montajlayarak binanın tamamını 21 günde kullanıma hazır duruma getirdik. Projede öne çıkan özellik çatı üzerinde arka kısma yerleştirilen solar paneller ile binanın aydınlatma ve havalandırmasında güneş enerjisi kullanılacak. 10 memurun ayrı bankolarda hizmet vereceği binada 5 ayrı çalışma odası, 4 WC ve 75 kişilik bekleme salonu yer alıyor."

Anahtar Kelimeler:
Hazır Yapı SektörüKarmod
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