Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109650
ALTIN
146.404
DOLAR
3.4475
STERLİN
4.4704
EURO
4.1515
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
A Milli Futbol Takımı, Lucescu...
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti

Karmod'un prefabrik evleri Mekke'de

- Karmod Prefabrik, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde 6 yerinde ev kurdu

Karmod'un prefabrik evleri Mekke'de

- Karmod Prefabrik, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde 6 yerinde ev kurdu

29 Ağustos 2017 Salı 10:10
Karmod'un prefabrik evleri Mekke'de

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörü markası Karmod, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin 6 farklı yerinde prefabrik ev kurulumu gerçekleştirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Suudi Arabistan'ın El Kasım bölgesinde bu yıl başında açılan showroom'da bugüne kadar 30'a yakın konut satışı gerçekleştirdi.

Karmod Yurt Dışı Şubeler Koordinatörü Vusal Necmettin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Müslümanların kutsal şehri Mekke'nin 6 farklı yerinde prefabrik konut kurulumu gerçekleştirmekten ayrı bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Arar şehrinde 2 adet 170 metrekarelik sağlık ocağı binasının da kurulum yaptıklarını bildiren Necmettin, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan showroomu ülkede gerçekleştirdiğimiz projelere önemli katkı sağladı. Bu ülkede şantiye yapılarımız zaten talep görüyordu. Showroom ile beraber konut satışlarımızda da hissedilir bir artış oldu. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz konut projeleri Mekke ile beraber Şakra, Arar, El Şarkiye, El Kasım bölgelerinde yoğunlaşıyor. Çöl ikliminde bile güvenli kullanımı görüldükçe yapılarımıza olan talep her geçen gün artıyor. Showromumuzda her gün 30 ila 50 arasında ziyaretçi ağırlıyoruz. 10 bin metrekare büyüklükteki alanımızda prefabrik evler, ofis ve şantiye yapıları, konteyner yapıları, güvenlik ve büfe kabinleri gibi üretimlerimiz bulunuyor."

Anahtar Kelimeler:
KarmodSuudi Arabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin doğalgaz talebi artacak
Türkiye'nin doğalgaz talebi artacak
Altının onsu yaklaşık 10 ayın en yükseğinde
Altının onsu yaklaşık 10 ayın en yükseğinde
Bakan Arslan: 30 Ağustos hepimizin ortak bayramıdır
Bakan Arslan: 30 Ağustos hepimizin ortak bayramıdır
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Uzun bayram tatili Kapadokyalının yüzünü güldürdü
Uzun bayram tatili Kapadokyalının yüzünü güldürdü
'Peygamber üzümü'nün sofralara zorlu yolculuğu
'Peygamber üzümü'nün sofralara zorlu yolculuğu
TESK Genel Başkanı Palandöken'den korsan servis uyarısı
TESK Genel Başkanı Palandöken'den korsan servis uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim