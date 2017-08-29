Karmod'un prefabrik evleri Mekke'de

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörü markası Karmod, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin 6 farklı yerinde prefabrik ev kurulumu gerçekleştirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Suudi Arabistan'ın El Kasım bölgesinde bu yıl başında açılan showroom'da bugüne kadar 30'a yakın konut satışı gerçekleştirdi.

Karmod Yurt Dışı Şubeler Koordinatörü Vusal Necmettin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Müslümanların kutsal şehri Mekke'nin 6 farklı yerinde prefabrik konut kurulumu gerçekleştirmekten ayrı bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Arar şehrinde 2 adet 170 metrekarelik sağlık ocağı binasının da kurulum yaptıklarını bildiren Necmettin, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan showroomu ülkede gerçekleştirdiğimiz projelere önemli katkı sağladı. Bu ülkede şantiye yapılarımız zaten talep görüyordu. Showroom ile beraber konut satışlarımızda da hissedilir bir artış oldu. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz konut projeleri Mekke ile beraber Şakra, Arar, El Şarkiye, El Kasım bölgelerinde yoğunlaşıyor. Çöl ikliminde bile güvenli kullanımı görüldükçe yapılarımıza olan talep her geçen gün artıyor. Showromumuzda her gün 30 ila 50 arasında ziyaretçi ağırlıyoruz. 10 bin metrekare büyüklükteki alanımızda prefabrik evler, ofis ve şantiye yapıları, konteyner yapıları, güvenlik ve büfe kabinleri gibi üretimlerimiz bulunuyor."