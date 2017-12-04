Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

ANKARA(AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 10,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,38 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2,02 artış gösterdi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2016'ya göre yüzde 13,91, Kasım 2016'ya kıyasla da yüzde 17,30 arttı.

En fazla harcama giyim ve ayakkabı için yapıldı

TÜFE'de, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,49, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,87 artış oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,77 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,11, ulaştırmada yüzde 2,01, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,84 ve konutta yüzde 1,25 artış yaşandı.

Kasımda endekste aylık bazda en az artış 0,01 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.

En yüksek artış ulaştırmada gerçekleşti

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 18,56 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bu grubu, gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 15,78), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 13,39), ev eşyası (yüzde 12,85) ve sağlık (yüzde 12,38) izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 47'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 295'inin ortalama fiyatlarında artış, 72'sinin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.Yİ-ÜFE yüzde 15,38 yükseldi

Yİ-ÜFE, geçen ay ekime göre yüzde 2,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,30 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,38 yükseldi.

Kasımda, sanayideki dört sektörün ekim ayına göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,70, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,41, su sektöründe yüzde 0,93 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 3,73 düşüş olarak gerçekleşti.

Geçen ay ekime göre en fazla artış gösteren alt sektörler yüzde 11,72 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,12 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 4,67 ile ana metaller oldu. Buna karşılık endekslerdeki en fazla gerileme yüzde 3,73 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 0,08 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde yaşandı.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre kasımda aylık ve yıllık en fazla artış ise ara mallarında gerçekleşti.

Fiyatlar en fazla "Van, Muş, Bitlis, Hakkari"de arttı

Kasımda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 12,98 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde en yüksek artış, aylık bazda yüzde 2,62 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 12,33 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari", "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgelerinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,42 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,38 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 14,36 ile "Konya, Karaman" bölgesi izledi. En az fiyat artışı ise yüzde 11,74 ile "Ankara" bölgesinde oldu. Ankara bölgesini, yüzde 12,52 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" takip etti.