KASTEXPO yoğun ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO) yoğun ilgi ve katılımın ardından sona erdi.

KASİAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2017 yılı resmi fuar takviminde Türkiye’nin ilk ve tek resmi şehir fuarı olma özelliği ile dikkati çeken KASTEXPO'ya 30 farklı sektörden 175 firma katılım gösterdi.

United Group’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuarı, yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.





- İSO 500’de yer alan firmalar katıldı





Toplam 5 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuara, Kastamonu Entegre, SFC Entegre, İÇDAŞ, Tosyalı Holding, Çolakoğlu Metalürji, Dalgakıran Kompresör, Reis Gıda, Yılmaz Redüktör ve Elvan Group gibi kendi sektörlerinin öncü firmaları katıldı. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) da fuarda stant açtı.

Fuarın açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Milletvekilleri, Metin Çelik, Hulusi Şentürk ve Murat Demir de katıldı. Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Murat Başesgioğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli de fuarı ziyaret etti.





- “Fuarımız Türk malı bilincinin yerleşmesine katkıda bulundu”





Açıklamada görüşlerine yer verilen KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, ekonomik hacim olarak 12 milyar dolarlık değere sahip Kastamonu Sanayici ve İş Dünyası Fuarı’nı ilk kez düzenledikleri 2015 yılında çok iyi geri bildirimler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılki fuarımızdan da çok önemli geri dönüşler aldık. Fuara katılan 175 firma, kendi aralarında iyi bir sinerji ve iş birliğine imza attı. Bunun yanı sıra firmalar, fuarı ziyaret eden kendi sektörleri ile ilgili firmalarla da iş bağlantısı imkanı sağladı. Biz dört gün boyunca yerli sanayimizin gelişmesine ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunduk. Bu fuar, Türk malı bilincinin yerleşmesine katkıda bulundu. Fuarda, daha önce 30 yıldır böylesi geniş çapta tanıtılmayan Kastamonu şehrimizin tanıtımını da yaptık. Fuar ziyaretçileri, siyez buğdayımızı, Taşköprü sarımsağımızı, Tosya Sarı Kılçık pirincimizi, kestane balımızı, sahlebimizi ve pastırmamızı da tatma imkanı buldu.”