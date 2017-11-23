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'Katılım bankalarının ekonomideki payı artacak'

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, "Katılım bankalarının ekonomideki payı artacak. Bu bankaların pazar payı giderek büyüyor. Artık insanlar katılım bankalarını daha çok tercih edecek." dedi.

'Katılım bankalarının ekonomideki payı artacak'

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, "Katılım bankalarının ekonomideki payı artacak. Bu bankaların pazar payı giderek büyüyor. Artık insanlar katılım bankalarını daha çok tercih edecek." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:01
'Katılım bankalarının ekonomideki payı artacak'

KONYA (AA) - Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, "Katılım bankalarının ekonomideki payı artacak. Bu bankaların pazar payı giderek büyüyor. Artık insanlar katılım bankalarını daha çok tercih edecek. Çünkü bu bankalar ürün eksikliklerini gidererek, şube sayılarını artırdı." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuveyt Türk'ün altın bankacılığında önemli role sahip olduğunu söyledi.

Bugüne kadar tonlarca altını yastık altından çıkararak ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Yılmaz, altının tasarruf aracı olarak kullanıldığını aktardı.

Yılmaz, Türk halkının ihtiyatlı bir toplum olduğunu belirterek, "Türk halkının altına isteği yüksek. Son ziynet istatistiklerine baktığımızda darphane 10 ayda 38 ton ziynet altın basmış. Eskiden kalma ziynetler de var. Vatandaşlar bunları alıyor ve ekonominin dışına çıkarıyor. Birilerinin bunu ekonomiye geri getirmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye, tasarruf açığı olan bir ülke konumunda." diye konuştu.

Katılım bankacılığının büyümesinin Türkiye'ye fayda sağladığını ifade eden Yılmaz, hızlı gelişen ve istikrarlı büyüyen bir banka olduklarını anlattı.

"Bankaların pazar payı giderek büyüyor"

Yılmaz, katılım bankalarının doğrudan üretimi destekleyen kuruluşlar olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katılım bankalarının ekonomideki payı artacak. Bu bankaların pazar payı giderek büyüyor. Artık insanlar katılım bankalarını daha çok tercih edecek. Çünkü bu bankalar ürün eksikliklerini gidererek, şube sayılarını artırdı. Artık ülkenin her köşesinde katılım bankalarıyla karşılaşır bir duruma gidiyoruz. Bu, önümüzdeki dönemde pazardaki payımız artıracak faktörlerden biridir."

Katılım bankacılığının pazar payının çok daha yüksek olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu bankaların pazardaki payının artacağına inandıklarını dile getirdi.

Yılmaz, özellikle yeni kurulan katılım bankalarının hızla büyüdüğünün altını çizerek, "Dolayısıyla onlar da sektöre dinamizm getirecek ve katkı sağlayacaktır. Katılım bankacılığının 5-10 sene sonra tam olarak nerede olacağını kestirmek mümkün değil ama çok iyi bir pozisyonda olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Dünyada ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan olayların kendilerini olumsuz etkilemediğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki katılım bankalarının büyümesi ve pazar payını artırması tamamen kendi iç dinamiklerine bağlıdır. Bu yüzden önümüzdeki dönemde Kuveyt Türk hem şube açmaya devam edecek hem de pazardaki payını artıracak. Türkiye'deki katılım bankaları ekonomiye çok ciddi kaynak sağlıyor. Örneğin Konya'da çok küçük firmaların ciddi anlamda büyüdüğünü ve ihracat yapmaya başladığını görüyoruz. Biz insanlara sermaye sağladık ve bunun neticesinde de ülke ekonomisi gelişmeye devam ediyor."

Anahtar Kelimeler:
EkonomiKatılım BankasıKonyaKuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı İrfan YılmazPay
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