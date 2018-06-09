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Katmerciler 6 Zırhlısıyla Eurosatory Fuarında

Ülkemiz savunma sanayinin gözde şirketlerinden Katmerciler, farklı kategorileri temsil eden HIZIR, KHAN, KIRAÇ, Zırhlı Ambulans, TOMA ve UKAP olmak üzere altı zırhlı araçtan oluşan güçlü portföyüyle Eurosatory Fuarına katılıyor.

Katmerciler 6 Zırhlısıyla Eurosatory Fuarında

Ülkemiz savunma sanayinin gözde şirketlerinden Katmerciler, farklı kategorileri temsil eden HIZIR, KHAN, KIRAÇ, Zırhlı Ambulans, TOMA ve UKAP olmak üzere altı zırhlı araçtan oluşan güçlü portföyüyle Eurosatory Fuarına katılıyor.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:08
Katmerciler 6 Zırhlısıyla Eurosatory Fuarında

Katmerciler 6 Zırhlısıyla Eurosatory Fuarında

Türk savunma sanayinin gözde şirketlerinden Katmerciler, farklı kategorileri temsil eden HIZIR, KHAN, KIRAÇ, Zırhlı Ambulans, TOMA ve UKAP olmak üzere altı zırhlı araçtan oluşan güçlü portföyüyle Eurosatory Fuarı'na katılıyor.

11-15 Haziran 2018 tarihleri arasında Son yıllarda yaptığı atılımlarla Türkiye'de olduğu kadar uluslararası ölçekte de ilgi ve dikkat çeken Türk savunma sanayiinin güçlü şirketi Katmerciler, 11-15 Haziran 2018 tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda yerini alacak. Yenilikçi ve yaratıcı kimliğiyle öne çıkan, farklı savunma ihtiyacına yönelik geliştirdiği araçlarıyla adından giderek daha fazla söz ettiren Katmerciler, altı aracıyla fuara güçlü bir katılım gösterecek.

Katmerciler, NATO standartlarında üretilen, segmentinde Türkiye'nin en güçlü zırhlı muharebe aracı olan HIZIR, kriminal inceleme aracı KIRAÇ, 4x4 zırhlı personel taşıyıcı KHAN, 4x4 Zırhlı Ambulans, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Uzaktan Kumandalı Atış Platformunu (UKAP) sergileyecek. Katmerciler, her biri farklı bir ihtiyaca hitap eden araçlarıyla yerli ve yabancı heyetlerin ve ziyaretçilerin odak noktalarından birisi olmayı hedefliyor.

Oldukça zengin bir savunma portföyüne sahip şirket, tüm araçlarını kendi Ar-Ge Merkezinde geliştiriyor. Yeni teknolojileri ürünlerine uyarlama konusunda son derece başarılı bir şirket olan, özgün ürünleriyle sektörde saygınlık uyandıran Katmerciler, tekerlekli zırhlı araçlardan uzaktan kumandalı insansız kara araçlarına, zırhlı iş makinelerinden özel ürünlere uzanan geniş bir yelpazede, çok farklı savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan oldukça geniş bir savunma portföyüne sahip.

Katmerciler, savunma ürünlerini beş ana kategoride topluyor: 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar, Özel Ürünler, Zırhlı İş Makineleri, Görev Odaklı Özel Amaçlı Araçlar ve Zırhlı Lojistik Araçlar.

Katmerciler, araçlarını yerinde görmek, işbirliği imkanlarını araştırmak isteyen kurum ve firma temsilcilerini fuarın 5A holünde bulunan B-821 nolu standında ağırlayacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
KatmercilerNATOHızırKHANKıraçZırhlı AmbulansTOMA
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