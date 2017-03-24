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24 Mart 2017 Cuma 22:51

Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere gelsin

Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere gelsin
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Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere gelsin

Yoğurt için yıllardır aradığı lezzeti bir türlü bulamayanlar, tad, koku ve tazeliğe önem verenler için üretilmiş sanki. Migros'un bazı mağazalarına gönderdiği Kecci Yoğurdu'nu dün tesadüfen buldum. Kavanozu, ambalajı tasarımıyla, dolaptaki tüm ürünlerden farklılığını ortaya koyarak, bir adım öne geçmeyi başarmış. Keçi yoğurduna önem verenlerin ortak hassasiyetleri muhtemelen düşünülerek üretilmiş bir ürün karşımızda duruyor.

Türkiye'nin en ünlü markalarının yıllardır evlerimize plastik çanaklara boğduğu gerçeğini bir kenara not edelim. Yatırımcı, markasına özgü renk ve ambalaja, ürününü koyduğu kaba para harcadıysa, içindeki ürünün kalitesinden emindir diyerek tercih edenlerdenim. Kecci Yoğurt ile tanışmam böyle başladı.
Talen, Saanen türü keçilerden elde edilen sütlerden üretilen yüzde yüz doğal olarak evimize kadar ulaşan nadir yoğurtlardan biri. Yaşını başını almış eski yoğurtların tadını özleyenler aranızda çoğunluktadır eminim. İşte tadı tam da onların istediği gibi. Aradan geçen bir kaç nesile, eski yoğurtların tadını unutanlara, aradaki açığı kapatacak özelliklere sahip. Rakiplerine göre ürün bir miktar pahalı da olsa, verdiğiniz paraya kesinlikle değecek kaliteye ve lezzete sahip.

Normal şartlarda bir kilogramlık yoğurdun 4 kişilik evde iki günde zor biterken, Kecci Yoğurdu sabahı görmedi.
Talen Süt Ürünleri Kırklareli Babaeski merkezli bir şirket. Resmi sitelerinde 40 bin metrekarelik entegre bir tesiste üretim yaptıklarını söyleseler de, lezzeti işi entegre olmanın çok ötesinde. Yatırımcısı işi "Saf keçi sütüne duyulan ihtiyacı karşılamak üzere" harekete geçtiklerini söylese de, asıl ihtiyaç katkısız, içeriğiyle oynanmamış, çocuklarımıza güvenle yedirebileceğimiz saf yoğurt üretmekte. Bunu da fazlasıyla başarmışlar..

Keçi sütü ve keçi yoğurdunun çocukların gelişimi ve diyet yapanlar açısından önemini kavrayan Talen yöneticileri, bir de kurumsal sitelerine bu konuda daha fazla içerik eklemeye özen gösterirse çok daha başarılı işler ortaya çıkaracaktır.
Diğer yoğurt üreticisi markalar bu habere fazlasıyla bozulabilir, bir tüketici olarak tavsiyemiz, 'Daha iyisini üretin sizi de haber yapalım'
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Anahtar Kelimeler
Kecci YoğurduKeçi YoğurduMigros
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