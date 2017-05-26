Kığılı bir ayda 6 mağaza birden açtı

Perakende sektörünün lider markası Kiğılı, tüm Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Kiğılı son bir ayda, İstanbul-Emaar Square AVM, Adana-Park Adana AVM, Bursa-Marka Park AVM, Antalya- Land Of Legends, Edirne-Erasta AVM ve Çerkezköy-Corner Park AVM’de açtığı mağazalar ile yatırıma verdiği önemi gösteriyor. Açtığı mağazalar ile istihdama da önemli ölçüde katkıda bulunan Kiğılı, bulunduğu tüm noktalarda kaliteli ürün, dinamik, yenilikçi ve modern tasarımlar sunuyor.Farklı zevklere hitap eden modern çizgilere sahip geniş ürün yelpazesiyle Kiğılı, hafif, terletmeyen ve kırışmayan kumaşlardan tasarlanan gömlekler, T-shirtler, kanvas pantolonlar ve daha onlarca modelle sizleri mağazalarına bekliyor.Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, 1938 yılında erkekler için kumaş satışı amacıyla kurulmuştur. Üretime ilk kez 1965 yılında geçmiş; 1969 yılında ise Beyoğlu’nda ilk mağazasını açmıştır. Kiğılı, bugün Türkiye genelinde 67 ilde, 225 mağaza; yurt dışında Avusturya, Fransa, İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Makedonya ve Çin’de 22 mağazayla hizmet vermektedir.Her yaştan erkek için her gün en konforlu giyim deneyimi yaşatmayı amaçlayan Kiğılı, aralarında Yılın Perakende Kuruluşu, Yılın Teknoloji Uygulaması, Vitrin Tasarım Birincilik Ödülü, Müşteri Hizmetlerinde Üstün Başarı Ödülü, Alışveriş Merkezlerinde En Çok Tercih Edilen Erkek Giyim Markası, İnsana Saygı Ödülü’nün de olduğu pek çok ödüle layık görülmüştür.