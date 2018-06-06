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Kimya sektöründe 5 aylık ihracat 7 milyar doları geçti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Mayıs ayında kimya ihracatı 2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10,70 artarak, 1 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Nisan ayına göre de yüzde 8,52 artış oldu.

Kimya sektöründe 5 aylık ihracat 7 milyar doları geçti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Mayıs ayında kimya ihracatı 2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10,70 artarak, 1 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Nisan ayına göre de yüzde 8,52 artış oldu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:46
Kimya sektöründe 5 aylık ihracat 7 milyar doları geçti

Kimya sektöründe 5 aylık ihracat 7 milyar doları geçti


İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Mayıs ayında kimya ihracatı 2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10,70 artarak, 1 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Nisan ayına göre de yüzde 8,52 artış oldu. Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında İspanya, 95 milyon 702 bin dolarlık kimya ihracat rakamıyla ilk sırada yer aldı.


Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi ihracatı artmaya devam ediyor. Kimya ihracatında Mayıs ayında ilk üçte yer alan İspanya, Almanya ve Irak ön plana çıkarken, sektörün Mayıs ayı ihracatı 1 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke İspanya oldu

İspanya, Mayıs ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. İspanya'ya yapılan kimya ihracatı 2017 yılının Mayıs ayında 27 milyon 611 bin dolar iken; 2018 yılı Mayıs ayında yüzde 246,6 artışla 95 milyon 702 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Mayıs ayı ihracatında İspanya'dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, Irak, İngiltere, Mısır, İtalya, ABD, Belçika, Yunanistan ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

Plastikler ve mamulleri ihracatı birinciliğini koruyor

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı, Mayıs ayında da en fazla ihracatı gerçekleştirilen sektör oldu ve 525 milyon 745 bin dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada, 221 milyon 471 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı, 157 milyon 741 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; "kauçuk, kauçuk eşya, 'eczacılık ürünleri', 'uçucu yağlar, kozmetikler', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'sabun ve yıkama müstahzarları', 'organik kimyasallar' ve 'muhtelif kimyasal maddeler' oldu.

Sektörün beş aylık ihracat performansına bakıldığında ise Ocak - Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 5,27 artışla, 7 milyar 8 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler; Almanya, İspanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, Hollanda, İngiltere, İran ve Yunanistan olarak sıralandı.

Kimya sektörünün Mayıs ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sektörümüzde Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 8,52 artışla 1 milyar 468 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Mayıs ayında en çok ihracat yaptığımız İspanya'nın yanı sıra Belçika'ya yaptığımız ihracat artışı da dikkat çekiyor. İspanya'ya ihracatımız, geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 246,6 artışla 95 milyon 702 bin dolar olarak gerçekleşirken, Belçika'ya ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 230,9 artarak 47 milyon 19 bin dolar olarak gerçekleşti. Alt sektörlerimize baktığımızda Plastikler ve Mamülleri sektörü birinciliğini korurken, Anorganik Kimyasallar sektöründe, bu ay geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 53,17'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 2018 yılı 5 aylık dönemde ise ihracatımız 7 milyar 8 milyon dolara ulaştı. Kimya sektöründe beş aylık dönemde en çok Almanya, İspanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, Hollanda, İngiltere, İran ve Yunanistan'a ihracat yaptık" dedi.

2018 yılı Mayıs ayı kimya sektörü ihracatı

2017-2018

MAYIS 2017

MAYIS2018

% FARK

ÜRÜN GRUBU

DEĞER ($)

DEĞER ($)

DEĞER

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ

456.576.805

525.745.917

15,15

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

295.158.896

221.471.725

-24,97

ANORGANİK KİMYASALLAR

102.982.699

157.741.721

53,17

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA

105.658.551

120.310.130

13,87

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

66.488.068

83.554.004

25,67

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER

58.914.468

71.223.260

20,89

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

58.660.616

70.480.560

20,15

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI

65.434.523

69.384.289

6,04

ORGANİK KİMYASALLAR

43.262.483

61.968.112

43,24

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER

45.132.365

56.829.225

25,92

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

16.406.941

16.279.287

-0,78

GÜBRELER

10.043.976

11.317.567

12,68

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER

856.240

995.443

16,26

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ

592.015

684.636

15,65

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER

18.453

79.219

329,31

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ

22.967

20.648

-10,10

TOPLAM

1.326.210.066

1.468.085.743

%10,70

2018 yılı Mayıs ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO

Ülke

MAYIS 2017 DEĞER ($)

MAYIS 2018 DEĞER ($)

DEĞİŞİM DEĞER (%)

1

İSPANYA

27.611.901,75

95.702.656,80

% 246,60

2

ALMANYA

71.815.021,71

83.893.340,60

% 16,82

3

IRAK

76.675.739,48

74.101.800,93

% -3,36

4

İNGİLTERE

35.646.160,17

63.605.921,16

% 78,44

5

MISIR

44.650.628,07

62.850.214,05

% 40,76

6

İTALYA

54.012.378,37

53.744.892,92

% -0,50

7

ABD (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ)

50.505.900,07

50.520.126,66

% 0,03

8

BELÇİKA

14.209.201,22

47.019.786,98

% 230,91

9

YUNANİSTAN

45.090.863,73

42.800.818,06

% -5,08

10

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

16.355.505,73

42.533.575,87

% 160,06

2018 aylık bazda kimya ihracatı

AY

2017 DEĞER ($)

2018DEĞER ($)

FARK (%)

Ocak

1.233.334.806,57

1.353.254.063,61

% 9,72

Şubat

1.347.778.115,32

1.267.429.396,01

% -5,96

Mart

1.529.755.306,88

1.566.999.219,21

% 2,43

Nisan

1.220.718.835,25

1.352.717.177,93

% 10,81

Mayıs

1.326.210.066,12

1.468.085.742,79

% 10,70
Anahtar Kelimeler:
Kimya Sektörü
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