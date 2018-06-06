Kimya sektöründe 5 aylık ihracat 7 milyar doları geçti



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Mayıs ayında kimya ihracatı 2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10,70 artarak, 1 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Nisan ayına göre de yüzde 8,52 artış oldu. Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında İspanya, 95 milyon 702 bin dolarlık kimya ihracat rakamıyla ilk sırada yer aldı.



Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi ihracatı artmaya devam ediyor. Kimya ihracatında Mayıs ayında ilk üçte yer alan İspanya, Almanya ve Irak ön plana çıkarken, sektörün Mayıs ayı ihracatı 1 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke İspanya oldu

İspanya, Mayıs ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. İspanya'ya yapılan kimya ihracatı 2017 yılının Mayıs ayında 27 milyon 611 bin dolar iken; 2018 yılı Mayıs ayında yüzde 246,6 artışla 95 milyon 702 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Mayıs ayı ihracatında İspanya'dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, Irak, İngiltere, Mısır, İtalya, ABD, Belçika, Yunanistan ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

Plastikler ve mamulleri ihracatı birinciliğini koruyor

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı, Mayıs ayında da en fazla ihracatı gerçekleştirilen sektör oldu ve 525 milyon 745 bin dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada, 221 milyon 471 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı, 157 milyon 741 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; "kauçuk, kauçuk eşya, 'eczacılık ürünleri', 'uçucu yağlar, kozmetikler', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'sabun ve yıkama müstahzarları', 'organik kimyasallar' ve 'muhtelif kimyasal maddeler' oldu.

Sektörün beş aylık ihracat performansına bakıldığında ise Ocak - Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 5,27 artışla, 7 milyar 8 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler; Almanya, İspanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, Hollanda, İngiltere, İran ve Yunanistan olarak sıralandı.

Kimya sektörünün Mayıs ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sektörümüzde Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 8,52 artışla 1 milyar 468 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Mayıs ayında en çok ihracat yaptığımız İspanya'nın yanı sıra Belçika'ya yaptığımız ihracat artışı da dikkat çekiyor. İspanya'ya ihracatımız, geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 246,6 artışla 95 milyon 702 bin dolar olarak gerçekleşirken, Belçika'ya ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 230,9 artarak 47 milyon 19 bin dolar olarak gerçekleşti. Alt sektörlerimize baktığımızda Plastikler ve Mamülleri sektörü birinciliğini korurken, Anorganik Kimyasallar sektöründe, bu ay geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 53,17'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 2018 yılı 5 aylık dönemde ise ihracatımız 7 milyar 8 milyon dolara ulaştı. Kimya sektöründe beş aylık dönemde en çok Almanya, İspanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, Hollanda, İngiltere, İran ve Yunanistan'a ihracat yaptık" dedi.

2018 yılı Mayıs ayı kimya sektörü ihracatı

2017-2018 MAYIS 2017 MAYIS2018 % FARK ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 456.576.805 525.745.917 15,15 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 295.158.896 221.471.725 -24,97 ANORGANİK KİMYASALLAR 102.982.699 157.741.721 53,17 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 105.658.551 120.310.130 13,87 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 66.488.068 83.554.004 25,67 UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER 58.914.468 71.223.260 20,89 BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 58.660.616 70.480.560 20,15 SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 65.434.523 69.384.289 6,04 ORGANİK KİMYASALLAR 43.262.483 61.968.112 43,24 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 45.132.365 56.829.225 25,92 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 16.406.941 16.279.287 -0,78 GÜBRELER 10.043.976 11.317.567 12,68 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 856.240 995.443 16,26 BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 592.015 684.636 15,65 GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 18.453 79.219 329,31 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ 22.967 20.648 -10,10 TOPLAM 1.326.210.066 1.468.085.743 %10,70

2018 yılı Mayıs ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO Ülke MAYIS 2017 DEĞER ($) MAYIS 2018 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) 1 İSPANYA 27.611.901,75 95.702.656,80 % 246,60 2 ALMANYA 71.815.021,71 83.893.340,60 % 16,82 3 IRAK 76.675.739,48 74.101.800,93 % -3,36 4 İNGİLTERE 35.646.160,17 63.605.921,16 % 78,44 5 MISIR 44.650.628,07 62.850.214,05 % 40,76 6 İTALYA 54.012.378,37 53.744.892,92 % -0,50 7 ABD (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ) 50.505.900,07 50.520.126,66 % 0,03 8 BELÇİKA 14.209.201,22 47.019.786,98 % 230,91 9 YUNANİSTAN 45.090.863,73 42.800.818,06 % -5,08 10 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 16.355.505,73 42.533.575,87 % 160,06

2018 aylık bazda kimya ihracatı