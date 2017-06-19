Kiralık otomobil fiyatları 2017, İstanbul günlük araç kiralama 

Araç kiralama, uçakla seyahatlerde bazen, otomobil ile gitmekten çok daha ekonomik olabiliyor. Yaz mevsimi ile birlikte hareketlenen sektörde otomobil kiralayan şirketler sezon boyunca müşterilerine cazip avantajlar sunarken, fiyatlandırmayla birlikte, kiralama sözleşmesi de taraflar arasında oldukça büyük önem taşıyor.
Haberin detayında Türkiye'nin büyük şehirlerinde hatta ilçelerinde araç kiralayan şirketler ve fiyatları ile iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.
Bu haberde yer alan fiyatlar, otomobil kiralama şirketlerinin resmi internet sitelerinden derlenmiştir. Oto kiralama fiyatlarındaki değişikliklerden iyigunler.net sorumlu değildir. Haberin sonunda otomobil kiralarken dikkat edilmesi gereken konular, ilk kez araç kiralayacak olanlara uzmanından tavsiyeleri incelemenizi tavsiye ederiz.
İstanbul'da oto kiralama fiyatları
Türkiye'nin en çok otomobil kiralama şirketi İstanbul'da yer alıyor. İstanbul'da araç kiralayan şirketler, fiyatları ve iletişim bilgileri şöyle
34 Rent A Car şirketi aylık günlük kiralamalarda 89 TL talep ediyor. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ofisleri bulunan şirket müşterilerine Ford Focus Dizel Düz Vites araçları Aylık (Günlüğünü) 85 TL'den hizmete sunuyor. Şirketin filosunda Ford Focus, Opel Astra gibi yeni model araçlar da bulunuyor.
Şirketin rezervasyon hattı 0533 364 62 62, Çağrı merkezi numarası ise 444 7 081
İstanbul'da kiralık araç hizmetini internet üzerinden veren Garajyeri ise müşterilerine araç tipi, yaşı, model ve markasına göre ekonomik fiyatlar sunuyor. Araç kiralamak isteyenlerin buluştuğu internet sitesinde aracısız kiralama hizmeti veriliyor.
Araç kiralayanlarla ilgili olarak müşterilerine küçük bilgiler veren site, kullanıcı yorumlarına da önem veriyor. Araç kiralamak isteyenlerin yaşına, ehliyet aldığı yıla önem veren Garajyeri üyelerinden bazılarının kiraladığı araçlar ve fiyatları şöyle
Fiyat Albea; Günlük 75 TL
(LPG'li araç için 250 TL depozito, 21 yaş ve üzeri en az 1 yıl sürücü belgesi sahiplerine)
Teslim yeri Marmaray Durağı Üsküdar İstanbul
Citroën Nemo: Günlük 91 TL
(Dizel ve Manuel araç için 250 TL depozito ile 24 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet. Şirket bu aracı kullanıcısına 1 dakika içinde hazır etmeyi vaad ediyor.)
Teslim yeri Kordonboyu Mahallesi - Kartal/İstanbul
Dacia Sandero; Günlük 93 TL
(LPG Manuel araç için Citroën Nemo ile aynı şartları öne sürüyor)
Hyundai i20 93 TL
(Benzinli Manuel araç için, kiralamak isteyenden 21 yaşında olmasını ve en az bir yıllık ehliyete sahip bulunmasını istiyor, araç kiralamak için 250 TL'lik depozito talep ediliyor.)
Teslim yeri Maslak Mahallesi - Sarıyer/İstanbul
Ford Focus 96 TL
(Dizel manuel araç için 250 TL depozito 21 yaşında olmasını ve en az bir yıllık ehliyete sahip bulunmasını istiyor.)
Teslim yeri Koçtaş Otoparkı - Bahçelievler/İstanbul
HERTZ güçlü alt yapısı ve Türkiye'yi saran araç ağıyla
Türkiye genelinde araç online araç kiralayan Hertz'in İstanbul araç teslim fiyatları otomobilin marka ve modeline göre değişiklik gösteriyor.
Renault Symbol Joy Manuel Vitesli Dizel veya aynı marka otomobilin Clio modeli aracın günlük kiralama bedeli 135 TL olurken, Nissan Micra için 145, Ford Focus için 160, Renault Megane Sedan için 195 TL isteniyor.
OTOMAKS RENT A CAR FİYATLARI
İstanbul'da kiralık otomobil arayanlar için uygun fiyat verenler arasında Otomaks'ın kiralama bedelleri farklı modellere göre daha ekonomik olarak öne çıkabiliyor.
Otomaks İstanbul Teslimi olmak üzere günlük araç kiralama fiyatları ve markalarından bazıları şöyle;
Peugeout 201 Disel 85 TL
Renault Symbol Dizel 72 TL
Renault Fluence Dizel 95 TL
Volkswagen Jetta 99 TL
Opel İnsignia Dizel 115 TL
Peugeout 301 Dizel 139 TL
Opel Corsa 109 TL
Chevrolet Captiva 169 TL
Opel Astra 139 TL
Volkswagen Passat Benzinli 169 TL
Range Rover Sport Otomatik Dizel 499TL
(NOT: Otomaks'ın sunduğu araçların tamamı klimalı Otomaks telefon 0 212 674 24 24 Şirketin telefon numarasından 7/24 ulaşım mümkün. Şirket İstanbul'da ve İzmir'de daha hızlı hizmet vermektedir.
Elit Car Rental uygun fiyat politikası izliyor
Köklü araç kiralama kuruluşları arasında yer alan Elit Car Rental şirketi 2017 model araç filosu ile müşterilerine uygun fiyat garantisi veriyor. İnternet üzerinden yaptığımız ilk aramalarda fiyat tarifesini 18 Haziran'dan 2 Temmuz tarihine kadar geçerli olmak üzere güncellediğini ilan eden şirketin online hizmete hakim olduğunu söyleyebiliriz. Elit Car Rental'in bazı marka ve modellerde kira fiyatları ise şöyle;
Renault Symbol 1200 CC Benzinli 87 TL
Renault Symbol 1.5 Dizel 91 TL,
Fiat Linea Dizel 98 TL
Fiat Egea Dizel 110 TL
Hyundai i20 Dizel 98 TL
Opey Astra HB auto Benzinli 106 TL
Dacia Lodgy Laureate 7 Dizel 157 TL
Peugeot 301 Dizel 106 TL
Dacia Sandero Stepway Dizel 118 TL
Mercedes E-180 Benzinli 346 TL
Mercedeb Vito Disel 386 TL
Elit Car Rental'in ilan ettiği fiyatlar İstanbul'da Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı, Ankara'da Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Antalya'da teslim edilen araçlar için geçerli. Şirketin 0850 333 35 48 ya da 0216 444 4 315 numaralarından daha detaylı bilgi alabilirsiniz..
AVEC CAR RENTALS ARAÇ KİRALAMA FİYATLARI
Türkiye'nin en büyük otomobil tedarikçisi acentalarından biri olan AVEK'in yan kuruluşu olan Avec Car Rentals Günlük Araç Kiralama ofislerini çoğaltırken, kiralamaya verdiği araçlarda düzenlediği kampanyalarla dikkat çekiyor. Daha çok 0 KM araçları müşterilerinin hizmetine sunan Avec Car Rentals, Çanakkale, İstanbul Atatürk Havalimanı İç ve Dış hatlar, İstanbul Tekstil Kent, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar ve İç hatlarda bulunan ofislerinde müşterilerine Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Audi A3, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, Skoda Superb, Seat Leon, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Seat Ibıza, gibi modellerinin hizmetine veriyor.
Avec Car Rentals Günlük Araç Kiralamada 750 TL ile 1500 TL arasında değişen provizyonlar talep ederken.
Volkswagen Polo 1.4 TDI DSG ya da benzeri araç için günlük 134 TL
Volkswagen Golf 1.6 TDI DSG ya da benzeri araç için günlük 182 TL
Volkswagen Passat 1.6 TDI DSG ya da benzeri araç için ise günlük 209 TL ücret talep ediyor.
İSTANBUL'DA SEMTLERE GÖRE BAZI GÜNLÜK OTO KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ İSE ŞÖYLE
Mert Rent A Car Avcılar 05313846667
İkiz Jeep Rent A Car Kadıköy 05322323523
EOS GRUP Pendik 05321570814
SRL Auto Rent A Car Bakırköy 05395643217
Florya Rent A Car Bakırköy 05323768712
Sütcü Turizm Gayrimenkul Esenyurt 02125965445
Köse Rent A Car Pendik 0536 335 5540
Mozcar Rent A Car Şişli 0535 250 33 01
Keskin Oto Kiralama Ümraniye 0535 518 44 44
Sağlam Otomotiv Ümraniye 05372638955
Ulusay Rent A Car Beylikdüzü 05425405464
FRT Rent A Car Bakırköy 05336400041
Otto Auto Sultanbeyli 05354912527
Asa Rent A Car Kartal 05377155740
ADIM RENT A CAR Üsküdar 05426641619
Site Rent A Car Şişli 05321796872
MODÜL FİLO KİRALAMA Bahçelievler 05324088894
Taka Rent A Car Bağcılar 05538089981
Ottomans Car Rental Bakırköy 05535433388
TEK OTO KİRALAMA Pendik 05061260432
MK Group Rent A Car Ataşehir 05323231604
E-F Rent A Car Çatalca 05426863486
KEPİR OTO VE TURIZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ Beylikdüzü 05348881234
YetCar Rental Pendik 05495538053
TYT RENT A CAR Eyüp 05072055029
ÖZ-KAR RENT A CAR Esenyurt 05422077475
Meydan Rent A Car Ümraniye 05321387299
Onur Rent A Car Sultanbeyli 05428483675
Ebi Car Bahçelievler 05325166892
C&M Otomotiv Kartal 05305242493
Çakıroğlu Rent A Car Sultanbeyli 05078141149
Eroğlu Oto Kiralama Kartal 05332027515
Hedef Rental Otomotiv İnş. San ve Tic ltd Bakırköy 05325684462
Ferhat Rent A Car Avcılar 05302872972
Suat Rent A Car Sultanbeyli 05442645261
ERL GOLD MOTORS OTOMOTIV KİRALAMA Avcılar 05330915969
ÇELİK RENT A CAR Bayrampaşa 05326444933
Aksoy Rent A Car Pendik 05333974630
Kasırga Motors Bahçelievler 05336137229
Arena Car Rental Avcılar 05414660129
ASİL RENT A CAR Bahçelievler 05334689725
Aysev Rent A Car Bahçelievler 05323184908
AHT Rent A Car Esenyurt 05445992553
Platinum Oto Kiralama Bakırköy 05333878366
Datacar Rent a Car Kadıköy 05534748166
Doğuş Car Rental Sarıyer 05326558029
Pasha Rent A Car
Rent A Car Sultanbeyli 05326507280
ALL OTOMOTİV Pendik 05324965886
BALKAN CAR RENTAL Bayrampaşa 05322767578
Huzur Rent A Car Huzur Sultanbeyli 05070526052
Güven Rent A Car Sultanbeyli 05362546934
ÖZ KÖKSAL OMOMOTİV TES TURİZM SANAYİ VE TİC LTD Üsküdar 05333528958
VIP SFS RENTALS Kartal 05342225977
İleri Otomotiv Bayrampaşa 05321002110
M.O.T Rent a Car Üsküdar 05301485353
Ömür Rent A Car Bahçelievler 05312939706
Ayyıldız Rent A Car Avcılar 05428000069
Merkez Rent A Car Pendik 05345613018
MG Rent A Car Sancaktepe 05325816555
Göksu rent a Car oto kiralama Sultanbeyli 05453782900
Ottoman Rent A Car Ataşehir 05313328481
DETAY Rent A Car Silivri 05462767310
Öz Fetih Rent A Car Pendik 05365640272
Fubay Oto Kiralama Sultanbeyli 05353887983
Esen Car Rental Ataşehir 05330943555
Ats Lüks Rent A Car Üsküdar 05322250634
Allemler Rent A Car Sultanbeyli 05300410351
ROYAL CAR RENTAL Maltepe 05326279242
Tesslim Car Rental Beylikdüzü 05326411820
Kılıç Rent A Car Bağcılar 05326036765
Madenler Oto Kiralama Beylikdüzü 05454672613
Xenon Renta A Car Beşiktaş 05322967750
Ak Car Rental Pendik 05327838469
AutoZ Rent A Car AutoZ Ataşehir 05337321286
Still Rent A Car Avcılar 05395196466
YTP Rent A Car Gaziosmanpaşa 05362390009
ÇINAR OTOMOTİV Kartal 05530862507
Aşkın Rent A Car Üsküdar 05324968556
Alimoğulları Rent A Car Bahçelievler 05393358069
ZümrüdüAnka Rent A Car Bahçelievler 05435324142
IRMAK RENT A CAR Pendik 05327873613
ÇELİK RENT A CAR Bakırköy 05327026634
Platin Rent A Car Avcılar 05321635258
Temo Rent A Car Bağcılar 05395120877
AUTO BORA RENT A CAR Pendik 05331601013
MHY RENT A CAR SİGORTA TRİZM ACENTELİĞİ Sultanbeyli 05324203390
Benim Aracım Renta Car Zeytinburnu 05496313444
OMR MOTORS Avcılar 05350113434
Yeşil Filo Kiralama Üsküdar 05326099725
Uzundere Rent A Car Sultanbeyli 05312812080
PARS CAR RENTAL Esenler 05327378605
VİZYON RENT A CAR Zeytinburnu 05459111525
GZD CAR RENTAL Büyükçekmece 05333201120
Serin Rent A Car Maltepe 05365085313
MKR Rent A Car Beşiktaş 05462571657
GD Araç Kiralama Kadıköy 05455878785
Sav Motors Üsküdar 05413975186
56 Rent A Car Gaziosmanpaşa 05359647312
SB Rent A Car Esenler 05321777901
PEHLİVAN RENT A CAR Başakşehir 05300370707
A-B Rent A Car Kağıthane 05383969100
Dragos Rent A Car Maltepe 05331684608
ECEM OTO KİRALAMA FİLO HİZMETLERİ Bakırköy 05457129252
Özkan Rent A Car Esenyurt 05312113104
KINIK CAR RENTAL Ümraniye 05534679237
Türkay Car Rental Bakırköy 05322480323
Kızıl Rent A Car Sultanbeyli 05415272504
Marka Luxury Car Rental Beşiktaş 05322243699
Emniyet Oto Kiralama Bahçelievler 05432636746
Girişim Filo Kiralama Sultanbeyli 05334172828
Paşam Rent A Car Beykoz 05378910589
Red Renta Car Sultanbeyli 05382031959
Heves Motors Car Rental Avcılar 05327444022
Keşifler Rent A Car Başakşehir 05422821712
İMPARATOR Rent A Car Silivri 05052322311
Milano Motors Oto Kiralama Bakırköy 05455720727
Avcılar Rent A Car Avcılar 05326727599
ŞİMŞEK RENT A CAR Fatih 05324521409
Murat Car Rental Üsküdar 05465503434
Lider Rent A Car Sultanbeyli 05366806210
Ats Car Rental Kadıköy 05323402640
Etiler Oto Kiralama Beşiktaş 05325620534
AVANTİ RENT Başakşehir 08508507840
ILA RENT A CAR Bahçelievler 05327915299
Canlar Rent A Car Sancaktepe 05079944392
Kazancı Rent a Car Üsküdar 05424531024
BARDORA Rent A Car Pendik 05321205910
TT CAR Avcılar 05322502308
Viraj Oto Kiralama Kadıköy 02164189412
7-24 Rent A Car 7-24 Rent A Car Kartal 05511744369
Çelebi Rent A Car Esenyurt 05308711237
Atlantik Car Rental Beşiktaş 05304621990
Parıltı Group Otomotiv Beykoz 05424041266
OZAT Rent A Car Küçükçekmece 05324726733
Paksan Oto Kiralama Şişli 05319754976
SNS Otomotiv Tuzla 05339545034
ÖZ RIZAOĞLU RENT A CAR Adalar 05432494949
Emir Rent A Car Bahçelievler 05415015104
ADA MOTORS Kağıthane 05332638074
EA Otomotiv Rent A Car Arnavutköy 05326712479
CarLine Rent A Car Güngören 05074449335
City Online Rent A Car Zeytinburnu 05386934868
NOT: İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Konya gibi şehir merkezlerinde kiralık araç şirketleriyle ilgili araştırmayı bu haberin devamında görebiliriz. Araç kiralayan şirket ve acentelerin iletişim bilgilerini sitemize haberin altına yorum yazarak girebilirsiniz. Bilgileriniz en kısa sürede sitemizde yer alacaktır.