Kiralık otomobil fiyatları 2017, İstanbul günlük araç kiralama 

İSTANBUL'DA SEMTLERE GÖRE BAZI GÜNLÜK OTO KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ İSE ŞÖYLE

Kiralık otomobil sektöründe faaliyet gösteren şirket ve acentaların fiyatlarını, düzenledikleri kampanyalar ile iletişim bilgilerini sizler için derledik.