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19 Haziran 2017 Pazartesi 01:46

Kiralık otomobil fiyatları 2017, İstanbul günlük araç kiralama 

Kiralık otomobil sektöründe faaliyet gösteren şirket ve acentaların fiyatlarını, düzenledikleri kampanyalar ile iletişim bilgilerini sizler için derledik.

Kiralık otomobil fiyatları 2017, İstanbul günlük araç kiralama 
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Kiralık otomobil fiyatları 2017, İstanbul günlük araç kiralama 


Araç kiralama, uçakla seyahatlerde bazen, otomobil ile gitmekten çok daha ekonomik olabiliyor. Yaz mevsimi ile birlikte hareketlenen sektörde otomobil kiralayan şirketler sezon boyunca müşterilerine cazip avantajlar sunarken, fiyatlandırmayla birlikte, kiralama sözleşmesi de taraflar arasında oldukça büyük önem taşıyor.  
Haberin detayında Türkiye'nin büyük şehirlerinde hatta ilçelerinde araç kiralayan şirketler ve fiyatları ile iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.


Bu haberde yer alan fiyatlar, otomobil kiralama şirketlerinin resmi internet sitelerinden derlenmiştir. Oto kiralama fiyatlarındaki değişikliklerden iyigunler.net sorumlu değildir. Haberin sonunda otomobil kiralarken dikkat edilmesi gereken konular, ilk kez araç kiralayacak olanlara uzmanından tavsiyeleri incelemenizi tavsiye ederiz.

İstanbul'da oto kiralama fiyatları

Türkiye'nin en çok otomobil kiralama şirketi İstanbul'da yer alıyor. İstanbul'da araç kiralayan şirketler, fiyatları ve iletişim bilgileri şöyle

34 Rent A Car şirketi aylık günlük kiralamalarda 89 TL talep ediyor. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ofisleri bulunan şirket müşterilerine Ford Focus Dizel Düz Vites araçları Aylık (Günlüğünü) 85 TL'den hizmete sunuyor. Şirketin filosunda Ford Focus, Opel Astra gibi yeni model araçlar da bulunuyor. 


Şirketin rezervasyon hattı 0533 364 62 62, Çağrı merkezi numarası ise  444 7 081

İstanbul'da kiralık araç hizmetini internet üzerinden veren Garajyeri ise müşterilerine araç tipi, yaşı, model ve markasına göre ekonomik fiyatlar sunuyor.  Araç kiralamak isteyenlerin buluştuğu internet sitesinde aracısız kiralama hizmeti veriliyor.
Araç kiralayanlarla ilgili olarak müşterilerine küçük bilgiler veren site, kullanıcı yorumlarına da önem veriyor. Araç kiralamak isteyenlerin yaşına, ehliyet aldığı yıla önem veren Garajyeri üyelerinden bazılarının kiraladığı araçlar ve fiyatları şöyle

Fiyat Albea; Günlük 75 TL 
(LPG'li araç için 250 TL depozito, 21 yaş ve üzeri en az 1 yıl sürücü belgesi sahiplerine)
Teslim yeri Marmaray Durağı Üsküdar İstanbul

Citroën Nemo: Günlük 91 TL
(Dizel ve Manuel araç için 250 TL depozito ile 24 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet. Şirket bu aracı kullanıcısına 1 dakika içinde hazır etmeyi vaad ediyor.)
Teslim yeri Kordonboyu Mahallesi - Kartal/İstanbul

Dacia Sandero; Günlük 93 TL
(LPG Manuel araç için Citroën Nemo ile aynı şartları öne sürüyor)
Hyundai i20 93 TL
(Benzinli Manuel araç için, kiralamak isteyenden 21 yaşında olmasını ve en az bir yıllık ehliyete sahip bulunmasını istiyor, araç kiralamak için 250 TL'lik depozito talep ediliyor.)
Teslim yeri Maslak Mahallesi - Sarıyer/İstanbul

Ford Focus 96 TL

(Dizel manuel araç için 250 TL depozito 21 yaşında olmasını ve en az bir yıllık ehliyete sahip bulunmasını istiyor.)
Teslim yeri Koçtaş Otoparkı - Bahçelievler/İstanbul

HERTZ güçlü alt yapısı ve Türkiye'yi saran araç ağıyla 

Türkiye genelinde araç online araç kiralayan Hertz'in İstanbul araç teslim fiyatları otomobilin marka ve modeline göre değişiklik gösteriyor. 


Renault Symbol Joy Manuel Vitesli Dizel veya aynı marka otomobilin Clio modeli aracın günlük kiralama bedeli 135 TL olurken, Nissan Micra için 145, Ford Focus için 160, Renault Megane Sedan için 195 TL isteniyor.

OTOMAKS RENT A CAR FİYATLARI 

İstanbul'da kiralık otomobil arayanlar için uygun fiyat verenler arasında Otomaks'ın kiralama bedelleri farklı modellere göre daha ekonomik olarak öne çıkabiliyor.

Otomaks İstanbul Teslimi olmak üzere günlük araç kiralama fiyatları ve markalarından bazıları şöyle;

Peugeout 201 Disel 85 TL
Renault Symbol Dizel 72 TL
Renault Fluence Dizel 95 TL
Volkswagen Jetta 99 TL
Opel İnsignia Dizel 115 TL
Peugeout 301 Dizel 139 TL
Opel Corsa 109 TL
Chevrolet Captiva 169 TL
Opel Astra 139 TL
Volkswagen Passat Benzinli 169 TL
Range Rover Sport Otomatik Dizel 499TL



(NOT: Otomaks'ın sunduğu araçların tamamı klimalı Otomaks telefon 0 212 674 24 24 Şirketin telefon numarasından 7/24 ulaşım mümkün. Şirket İstanbul'da ve İzmir'de daha hızlı hizmet vermektedir.

Elit Car Rental uygun fiyat politikası izliyor

Köklü araç kiralama kuruluşları arasında yer alan Elit Car Rental şirketi 2017 model araç filosu ile müşterilerine uygun fiyat garantisi veriyor. İnternet üzerinden yaptığımız ilk aramalarda fiyat tarifesini 18 Haziran'dan 2 Temmuz tarihine kadar geçerli olmak üzere güncellediğini ilan eden şirketin online hizmete hakim olduğunu söyleyebiliriz. Elit Car Rental'in bazı marka ve modellerde kira fiyatları ise şöyle;



Renault Symbol 1200 CC Benzinli 87 TL
Renault Symbol 1.5 Dizel 91 TL, 
Fiat Linea Dizel 98 TL
Fiat Egea Dizel 110 TL 
Hyundai i20 Dizel 98 TL 
Opey Astra HB auto Benzinli 106 TL
Dacia Lodgy Laureate 7 Dizel 157 TL 
Peugeot 301 Dizel 106 TL
Dacia Sandero Stepway Dizel 118 TL
Mercedes E-180 Benzinli 346 TL
Mercedeb Vito Disel 386 TL


Elit Car Rental'in ilan ettiği fiyatlar İstanbul'da Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı, Ankara'da Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Antalya'da teslim edilen araçlar için geçerli. Şirketin 0850 333 35 48 ya da 0216 444 4 315 numaralarından daha detaylı bilgi alabilirsiniz..

AVEC CAR RENTALS ARAÇ KİRALAMA FİYATLARI

Türkiye'nin en büyük otomobil tedarikçisi acentalarından biri olan AVEK'in yan kuruluşu olan Avec Car Rentals Günlük Araç Kiralama ofislerini çoğaltırken, kiralamaya verdiği araçlarda düzenlediği kampanyalarla dikkat çekiyor. Daha çok 0 KM araçları müşterilerinin hizmetine sunan Avec Car Rentals, Çanakkale, İstanbul Atatürk Havalimanı İç ve Dış hatlar, İstanbul Tekstil Kent, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar ve İç hatlarda bulunan ofislerinde müşterilerine Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Audi A3, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, Skoda Superb, Seat Leon, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Seat Ibıza, gibi modellerinin hizmetine veriyor. 



Avec Car Rentals Günlük Araç Kiralamada 750 TL ile 1500 TL arasında değişen provizyonlar talep ederken.

Volkswagen Polo 1.4 TDI DSG ya da benzeri araç için günlük 134 TL
Volkswagen Golf 1.6 TDI DSG ya da benzeri araç için günlük 182 TL
Volkswagen Passat 1.6 TDI DSG ya da benzeri araç için ise günlük 209 TL ücret talep ediyor.

İSTANBUL'DA SEMTLERE GÖRE BAZI GÜNLÜK OTO KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ İSE ŞÖYLE

Mert Rent A Car Avcılar  05313846667 

İkiz Jeep  Rent A Car Kadıköy  05322323523 

EOS GRUP Pendik 05321570814 

SRL  Auto Rent A Car Bakırköy  05395643217 

Florya Rent A Car Bakırköy 05323768712 

Sütcü Turizm Gayrimenkul Esenyurt 02125965445 

Köse Rent A Car Pendik  0536 335 5540 

Mozcar Rent A Car Şişli 0535 250 33 01 

Keskin Oto Kiralama Ümraniye 0535 518 44 44 

Sağlam Otomotiv Ümraniye  05372638955 

Ulusay Rent A Car Beylikdüzü 05425405464 

FRT Rent A Car Bakırköy  05336400041 

Otto Auto Sultanbeyli  05354912527 

Asa Rent A Car Kartal 05377155740 

ADIM RENT A CAR Üsküdar 05426641619 

Site Rent A Car Şişli  05321796872 

MODÜL FİLO KİRALAMA  Bahçelievler 05324088894 

Taka Rent A Car Bağcılar 05538089981 

Ottomans Car Rental Bakırköy 05535433388 

TEK OTO KİRALAMA Pendik 05061260432 

MK Group Rent A Car Ataşehir 05323231604 

E-F Rent A Car Çatalca 05426863486 

KEPİR OTO VE TURIZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ Beylikdüzü  05348881234 

YetCar Rental Pendik 05495538053 

TYT RENT A CAR Eyüp 05072055029 

ÖZ-KAR RENT A CAR Esenyurt 05422077475 

Meydan Rent A Car Ümraniye 05321387299 

Onur Rent A Car Sultanbeyli 05428483675 

Ebi Car Bahçelievler 05325166892 

C&M Otomotiv Kartal 05305242493 

Çakıroğlu Rent A Car Sultanbeyli  05078141149 

Eroğlu Oto Kiralama Kartal 05332027515 

Hedef Rental Otomotiv İnş. San ve Tic ltd Bakırköy 05325684462 

Ferhat Rent A Car Avcılar 05302872972 

Suat Rent A Car Sultanbeyli 05442645261 

ERL GOLD MOTORS OTOMOTIV KİRALAMA Avcılar 05330915969 

ÇELİK RENT A CAR Bayrampaşa 05326444933 

Aksoy Rent A Car Pendik 05333974630 

Kasırga Motors Bahçelievler 05336137229 

Arena Car Rental Avcılar 05414660129 

ASİL RENT A CAR Bahçelievler 05334689725 

Aysev Rent A Car Bahçelievler 05323184908 

AHT Rent A Car Esenyurt 05445992553 

Platinum Oto Kiralama Bakırköy 05333878366 

Datacar Rent a Car Kadıköy 05534748166 

Doğuş Car Rental Sarıyer 05326558029 

Pasha Rent A Car

Rent A Car Sultanbeyli 05326507280 

ALL OTOMOTİV Pendik 05324965886 

BALKAN CAR RENTAL Bayrampaşa 05322767578 

Huzur Rent A Car Huzur Sultanbeyli 05070526052 

Güven Rent A Car Sultanbeyli 05362546934 

ÖZ KÖKSAL OMOMOTİV TES TURİZM SANAYİ VE TİC LTD Üsküdar 05333528958 

VIP SFS RENTALS Kartal 05342225977 

İleri Otomotiv Bayrampaşa 05321002110 

M.O.T Rent a Car Üsküdar 05301485353 

Ömür Rent A Car Bahçelievler 05312939706 

Ayyıldız Rent A Car Avcılar 05428000069 

Merkez Rent A Car Pendik 05345613018 

MG Rent A Car Sancaktepe 05325816555 

Göksu rent a Car oto kiralama Sultanbeyli 05453782900 

Ottoman Rent A Car Ataşehir 05313328481 

DETAY Rent A Car Silivri 05462767310 

Öz Fetih Rent A Car Pendik 05365640272 

Fubay Oto Kiralama Sultanbeyli 05353887983 

Esen Car Rental Ataşehir 05330943555 

Ats Lüks Rent A Car Üsküdar 05322250634 

Allemler Rent A Car Sultanbeyli 05300410351 

ROYAL CAR RENTAL Maltepe 05326279242 

Tesslim Car Rental Beylikdüzü 05326411820 

Kılıç Rent A Car Bağcılar 05326036765 

Madenler Oto Kiralama Beylikdüzü 05454672613 

Xenon Renta A Car Beşiktaş 05322967750 

Ak Car Rental Pendik 05327838469 

AutoZ Rent A Car AutoZ Ataşehir 05337321286 

Still Rent A Car Avcılar  05395196466 

YTP Rent A Car Gaziosmanpaşa 05362390009 

ÇINAR OTOMOTİV Kartal 05530862507 

Aşkın Rent A Car Üsküdar 05324968556 

Alimoğulları Rent A Car Bahçelievler 05393358069 

ZümrüdüAnka Rent A Car Bahçelievler  05435324142 

IRMAK RENT A CAR Pendik 05327873613 

ÇELİK RENT A CAR Bakırköy 05327026634 

Platin Rent A Car Avcılar 05321635258 

Temo Rent A Car Bağcılar 05395120877 

AUTO BORA RENT A CAR Pendik 05331601013 

MHY RENT A CAR SİGORTA TRİZM ACENTELİĞİ Sultanbeyli 05324203390 

Benim Aracım Renta Car Zeytinburnu 05496313444 

OMR MOTORS Avcılar 05350113434 

Yeşil Filo Kiralama Üsküdar 05326099725 

Uzundere Rent A Car Sultanbeyli 05312812080 

PARS CAR RENTAL Esenler 05327378605 

VİZYON RENT A CAR Zeytinburnu  05459111525 

GZD CAR RENTAL Büyükçekmece 05333201120 

Serin Rent A Car Maltepe 05365085313 

MKR Rent A Car Beşiktaş 05462571657 

GD Araç Kiralama Kadıköy 05455878785 

Sav Motors Üsküdar 05413975186 

56 Rent A Car Gaziosmanpaşa 05359647312 

SB Rent A Car Esenler 05321777901 

PEHLİVAN RENT A CAR Başakşehir 05300370707 

A-B Rent A Car Kağıthane 05383969100 

Dragos Rent A Car Maltepe 05331684608 

ECEM OTO KİRALAMA FİLO HİZMETLERİ Bakırköy 05457129252 

Özkan Rent A Car Esenyurt 05312113104 

KINIK CAR RENTAL Ümraniye 05534679237 

Türkay Car Rental Bakırköy 05322480323 

Kızıl Rent A Car Sultanbeyli 05415272504 

Marka Luxury Car Rental Beşiktaş 05322243699 

Emniyet Oto Kiralama Bahçelievler 05432636746 

Girişim Filo Kiralama Sultanbeyli 05334172828 

Paşam Rent A Car Beykoz 05378910589 

Red Renta Car Sultanbeyli 05382031959 

Heves Motors Car Rental Avcılar 05327444022 

Keşifler Rent A Car Başakşehir 05422821712 

İMPARATOR Rent A Car Silivri 05052322311 

Milano Motors Oto Kiralama Bakırköy 05455720727 

Avcılar Rent A Car Avcılar 05326727599 

ŞİMŞEK RENT A CAR Fatih 05324521409 

Murat Car Rental Üsküdar 05465503434 

Lider Rent A Car Sultanbeyli 05366806210 

Ats Car Rental Kadıköy 05323402640 

Etiler Oto Kiralama Beşiktaş  05325620534 

AVANTİ RENT Başakşehir 08508507840 

ILA RENT A CAR Bahçelievler 05327915299 

Canlar Rent A Car Sancaktepe 05079944392 

Kazancı Rent a Car Üsküdar 05424531024 

BARDORA Rent A Car Pendik 05321205910 

TT CAR Avcılar 05322502308 

Viraj Oto Kiralama Kadıköy 02164189412 

7-24 Rent A Car 7-24 Rent A Car Kartal 05511744369 

Çelebi Rent A Car Esenyurt 05308711237 

Atlantik Car Rental Beşiktaş 05304621990 

Parıltı Group Otomotiv Beykoz 05424041266 

OZAT Rent A Car Küçükçekmece 05324726733 

Paksan Oto Kiralama Şişli 05319754976 

SNS Otomotiv Tuzla 05339545034 

ÖZ RIZAOĞLU RENT A CAR Adalar  05432494949 

Emir Rent A Car Bahçelievler 05415015104 

ADA MOTORS Kağıthane 05332638074 

EA Otomotiv Rent A Car Arnavutköy 05326712479 

CarLine Rent A Car Güngören 05074449335 

City Online Rent A Car Zeytinburnu 05386934868 

NOT: İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Konya gibi şehir merkezlerinde kiralık araç şirketleriyle ilgili araştırmayı bu haberin devamında görebiliriz. Araç kiralayan şirket ve acentelerin iletişim bilgilerini sitemize haberin altına yorum yazarak girebilirsiniz. Bilgileriniz en kısa sürede sitemizde yer alacaktır.

 
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