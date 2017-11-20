Kırtasiye sektörünün sorunları ve geleceği masaya yatırıldı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kırtasiye Kurultayı, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Etkinlikte sektörün sorunları ve geleceği masaya yatırıldı.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nden (TÜKİD) yapılan açıklamaya göre, 16-19 Kasım'da gerçekleştirilen kurultaya, dernek yönetimi ve tüm Türkiye'den 400'e yakın kırtasiyeci katıldı. "Güçlü İletişim, Güçlü Sektör" sloganı ile bir araya gelen kırtasiyeciler, sektörün sorunlarını ve geleceğini konuştu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜKİD Başkanı Vecdet Şendil, dünyada yaşanan değişimin kırtasiye sektörünü de etkilediğini belirterek, son iki yılda ithalata vergiler getirildiğini, devletin şu andaki politikasının "yerli ve milli üretimi desteklemek" olduğunu aktardı.

Önceden yalnızca perakende noktalarında satılan kırtasiye ürünlerinin artık birden çok kanalda satıldığını kaydeden Şendil, bazı perakendecilerin kendini büyüttüğünü ve geliştirdiğini, bazı perakendecilerin ise farklı satış noktalarının artmasından dolayı daraldığını anlattı.

Şendil, "İmalatçılarımız ve toptancılarımız açısından da aynı şey geçerli. Bizim bu süreci iyi yönetebilmemiz için sektör içi iletişimi artırabilmemiz gerekiyor. Kurultaylar sektör içi iletişimi artırmak için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren Şendil, "Sektördeki değişim ve dönüşümü yönetebilmek için kurultaylara sektörün tüm kesimlerinden katılım önemli. TÜKİD olarak 2019 yılı sonuna kadar dernek üye sayımızı 500'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Kurultayda da ithalatçı, sanayici, toptancı ve perakendeci olarak dört ayrı grubu kendi aralarında tartıştırdık. Buradan bazı çıkarımlar elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.





- "Küçük yapılar fark yaratarak ayakta kalabilir"





Etkinliğin onur konuğu Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise dünyada online alışverişin ciddi bir yayılım gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Bu alanda dünyada çok büyük yapılar var. Bu yapıların sektördeki küçük oyuncuları etkileyeceği kesin. TÜKİD burada üyelerini yönlendirmek açısından önemli rol oynayacaktır. Küçük yapılar büyük yapıların karşısında fark yaratarak ayakta kalabilir. Ürünün özel, servisin kaliteli olması ve soruların netlik ile yanıtlanması gerekir. Siz bunları yaparsanız fark yaratırsınız. Farkı çok değişik şekilde de yaratabilirsiniz. Teknoloji hızla gelişiyor. Türkiye'nin bu değişimden geri kalmaması için akademi ve sanayi iş birliği yapmalı."

Etkinlikte sektörün önde gelen bazı firmaların yetkilileri de konuşma yaptı.