"Kırtasiye ürünlerinde ciromuz yüzde 40 artış gösterdi"

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, kırtasiye ürünlerinde cirolarının geçen yıla oranla yüzde 40 artış gösterdiğini bildirdi.

Ergin, düzenlediği basın toplantısında, kırtasiye ürünlerine metrekare olarak en fazla alanı CarrefourSA'nın ayırdığını söyledi.

Çocuklar için kırtasiye ürünlerine ayrı önem verdiklerini ifade eden Ergin, her yıl olduğu gibi yakın zamanda başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı için tüm ihtiyaçların karşılanacağı keyifli bir alışveriş ortamı sunacaklarını kaydetti.

Ergin, "Türkiye'de 17 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü düşünürsek sadece kırtasiye ürünlerinin değil, bağlantılı birçok sektörün doğrudan etkilendiğini söyleyebiliriz. Kırtasiye ürünleri hızlı tüketilmesi sebebiyle perakende sektörünün en önemli kalemlerinin başında geliyor." diye konuştu.

Kırtasiye ürünlerinde cirolarının geçen yıla oranla yüzde 40 artış gösterdiğini belirten Ergin, şunları kaydetti:

"3 bin adet okula dönüş kırtasiye ürünü satıyoruz. Tüketicilerimize metrekare olarak en fazla alanı bizler sunuyoruz. Ürün yelpazemizi ise Ege Üniversitesi tarafından onaylanan ve akredite laboratuvarlarda testten geçen ürünlerden oluşturuyoruz. Hijyenin yanı sıra hesaplı olması adına birçok alternatifi tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Böylelikle yeni eğitim-öğretim yılında güvenilir, hesaplı ve bol çeşitli kırtasiye alışverişinin adresi oluyoruz."





- "Okul ürünleri pazarı yaklaşık 5 milyar lira civarında"





CarrefourSA Gıda Dışı Kategori Direktörü Gökhan Kaplan da Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 23 milyon öğrenci olduğunu hatırlatarak, "Okul ürünleri pazarı da yaklaşık 5 milyar lira civarında." dedi.

Kaplan, pazar lideri olmalarındaki en büyük sebebin kaliteye önem vermeleri olduğunu belirterek, "Müşterilerimize keyifli alışveriş yapabilecekleri, kaliteli ürünleri en uygun fiyata satın alacakları imkanlar sunuyoruz. İletişim açısından da WhatsApp üzerinden sipariş alma dönemini başlatıyoruz. Bu hizmetimizle veliler, okuldan verilen kırtasiye listesini bizimle paylaşarak tüm ürünleri 24 saat içinde alabilecek. Böylece hem vakitten kazandıracağız hem de güvenilir ve avantajlı fiyatlarla tasarruflu okul alışverişi yaptırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken kimyasal maddeler olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu, başta aileler olmak üzere çocuklarımızın güvenliği için en önemli konuların başında geliyor. Azo boyar maddeler, ağır metaller, nikel, fitalat türevleri, apeo ve organik kalay bileşenler çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atan birçok olumsuz etkisi olan zararlı maddelerdir. Dolayısıyla raflarda yerini alan ürünleri, toksikolojik değerlendirmeden geçirip Ege Üniversitesi'nin onayıyla tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Böylelikle çocuklarımıza, eğitim-öğretim hayatlarında sağlıklarını tehdit etmeyen ürünlerle gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri ürünler sunuyoruz."





- Yaklaşık 2 bin ürün, kimyasal maddeler açısından akredite laboratuvarlarda test ediliyor





Verilen bilgiye göre, CarrefourSA, yeni başlayacak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerle aileler için okul alışverişinde akredite laboratuvarlar tarafından test edilip Ege Üniversitesi tarafından onaylanan kaliteli ve güvenli ürünleri en uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

Kırtasiye, ayakkabı ve tekstil kategorilerinde yaklaşık 2 bin ürün, CarrefourSA Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesi doğrultusunda kimyasal maddeler açısından akredite laboratuvarlarda test ediliyor.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilmi Orhan tarafından analiz sonuçları ve bilimsel literatür ışığında ürün kullanımlarındaki en kötü durum senaryoları da dikkate alınarak ürünlerin insan sağlığına olan toksikolojik etkisi değerlendiriliyor. Toksikolojik risk değerlendirilmesi sonucunda güvenli bulunan ürünler, CarrefourSA'dan temin edilebiliyor.

CarrefourSA Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre belirlenen ayakkabı, tekstil, beslenme çantaları, mataralar, silgiler, boya kalemleri, pastel boyalar, guaj boyalar, keçeli kalemler, okul çantaları ve defterlerden oluşan 2 bine yakın ürünün zararlı kimyasal maddeler açısından değerlendirilmesinin yanı sıra 400 ürün ayrıca CarrefourSA tarafından uluslararası bağımsız akredite test kuruluşu Intertek'e test ettirildi. Test sonuçları çerçevesinde de uygun olmayan ürünler satışa sunulmadı.