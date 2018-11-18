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Kış Lastiği uygulaması Aralık'ta başlıyor: TESK uyardı

TESK 1 Aralık'ta ticari araçlarda zorunlu hale gelecek olan kış lastiği uygulaması öncesi vatandaşları uyardı. 1 ocak tarihinde ise kış lastiği takmayanlar için ceza daha da ağır hale gelecek.

Kış Lastiği uygulaması Aralık'ta başlıyor: TESK uyardı

TESK 1 Aralık'ta ticari araçlarda zorunlu hale gelecek olan kış lastiği uygulaması öncesi vatandaşları uyardı. 1 ocak tarihinde ise kış lastiği takmayanlar için ceza daha da ağır hale gelecek.

18 Kasım 2018 Pazar 17:14
Kış Lastiği uygulaması Aralık'ta başlıyor: TESK uyardı

Kış Lastiği uygulaması Aralık'ta başlıyor: TESK uyardı


ANKARA- TESK uyardı. Kış Lastiği uygulaması 1 Aralık'ta ticari araçlarda başlıyor. Ticari araçlar gibi özel araçların da 1 Aralık’ı beklemeden bir an önce kış lastiği takması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “1 Aralık’tan itibaren ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiğini yalnızca ticari araçlar değil özel araçlar da takmalı. Çünkü ticari araçlar gibi özel araçlar da trafik kazası yapıyor. Öte yandan kış lastiği takmak için 1 Aralık beklenmemeli. Zaten yurt genelinde havalar soğudu. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde vatandaşlarımız 1 Aralık’ı beklemeden bir an önce kış lastiğini takmalı. Vatandaşlarımız unutmasın şuan için ticari araçlar için kış lastiği takmayanlara uygulanan para cezası 715 TL’dir” dedi.

-“TRAFİK KAZASI YAŞANMA RİSKİ KIŞIN 6 KAT DAHA FAZLA”

Kış lastiği konusunda sürücülere uyarılarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yoğun kış şartları ülke genelinde hakim olmaya başladı. Özellikle yağışların olduğu ve sıcaklıkların eksiye düştüğü bölgelerde ticari ve özel demeden trafikteki tüm araçlar için kış lastiği takılmalı. Araçların kışlık bakımları yapılmalı. 1 Aralık’ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması yalnızca ticari araçlar için olsa da trafikte tüm araçlar kaza riski taşıyor. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Özellikle kışa girerken herkes araç bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Özel araçlar da en az ticari araçlar kadar dikkatli olmalı” diye konuştu. 

-“1 OCAK’TAN SONRA KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI ARTACAK”

1-31  Aralık tarihleri arasında zorunlu kış lastiği takmayan ticari araçlara 715 TL olarak uygulanacak cezanın yeni yılla girdiğimiz andan itibaren artacağını hatırlatan  Palandöken, “Ticari araçlar için geçerli olan bu ceza yalnızca 1 -31 Aralık tarihlerinde uygulanacak. 1 Ocak 2019’dan itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerlendirme oranında diğer cezalar gibi kış lastiği takmamanın da cezası artırılacak. 1 Ocak ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmayanlara yeni ceza tutarı uygulanacak. Uygulamanın başlamasına son birkaç gün kala aşırı yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız şimdiden kış lastiğini taktırmalı. Geçen yıl kış lastiği uygulamasının zorunlu olduğu 5 ayda toplam 127 bin 283 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 81 bin 511 kişi yaralandı, 952 kişi ise hayatını kaybetti. Bu rakamlar kış aylarında yaşanan trafik kazalarının boyutunu gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
Kış Lastiği UygulamasıTESK
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