Kitapkent'e Smart City ödülü

İSTANBUL (AA) - GAD Vakfı tarafından tasarlanan ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) önemli projeleri arasında yer alan Kitapkent projesi Smart City kategorisinde ödüle layık görüldü.

GAD Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Gökhan Avcıoğlu'nun kurucusu olduğu GADEV tarafından tasarlanan ve İTO'nun önemli projeleri arasında yer alan Kitapkent (Media City) projesi, Dünya Mimarlık Festivali'nin (WAF), 10'uncu yılı şerefine özel olarak verdiği WAFX ödüllerinde Smart City kategorisinde ödüle layık görüldü.

Osmanlı dönemine uzanan yayıncılığın kalbinin attığı Bâb-ı Âli kültürünü yeniden hayata geçirmeyi planlayan Kitapkent, medya ve yayıncılık sektörünü bir merkezde toplamayı amaçlıyor.

Projede yayıncısından yazarına, gazetesinden kitabevlerine, matbaasından dağıtımına kadar sektörün tüm tarafları yer alacak. Üç milyon metrekareye yakın bir alan üzerine kurulması planlanan Kitapkent, kültür ekonomisi alanında da Türkiye'yi bölgesel üs yapacak bir yayıncılık kümelenme projesi olacak.

Kitapkent projesi, dünyanın en prestijli gayrimenkul zirvesi MIPIM işbirliğinde düzenlenen "AR Future Project Awards 2017"de, "JeuD’Esprit" jüri özel ödülünü almıştı. Bu yıl Amerikan Architecture Prize tarafından düzenlenen yarışmada da Kitapkent, landscape architecture/urban planning kategorisinde yılın projesi seçilmişti.





- GADEV mimarlığı geliştirmek için kuruldu





Açıklamaya göre birçok ödüllü projeye imza atan GADEV; mimarlık mesleğinin gelecek nesillere günün koşulları ile uyumlu bir şekilde aktarma amacını güdüyor.

GADEV'in amaçları arasında, mimarlık, inşaat, mühendislik ve enstalasyon kültürünü geliştirmek ve bu konuda farkındalık meydana getirmek var. Belgesel değerleri korumak ve bu doğrultuda gerekli organizasyonları yapmak, Türkiye'deki mimarlık ve sanat üretimini uluslararası ölçekte tanıtmak, mimarlar arasındaki dayanışmayı artırmak diğer amaçları oluşturuyor.

Gerçekleştirilen çalışmaları eğitim ve uygulamalar yoluyla ödüllendirmek, mimari yaratıcılığı artırmak amacıyla yol gösterici çalışmalar yürütmek, insanları mimarlık konusunda bilgilendirme ve eğitim kurumlarında ileri eğitim sistemlerini mümkün kılan çalışmalara katkıda bulunmak da amaçlar arasında yer alıyor.