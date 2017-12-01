Kıyıköy RES'in satışı onaylandı

ANKARA (AA) - Aksa Enerji Üretim AŞ'ye ait Kıyıköy rüzgar enerjisi santralinin (RES) Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim AŞ ile Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler AŞ'ye satışı onaylandı.

Aksa Enerji'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, santral satışının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu tarafından onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kıyıköy rüzgar santralinin satışı onaylanmış olup, Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim AŞ ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler AŞ'ye satışı, 1 Aralık'ta tamamlanmıştır. Mevcut kurulu güce ilişkin satış bedeli olan 38 milyon 500 bin dolar nakden ve defaten bugün tahsil edilmiş olup, 72 megavat kurulu gücündeki genişleme yatırımı için gerekli tüm izinlerin alınmasından sonra satış bakiyesi olan 21 milyon 600 bin doların 2018 içinde tahsil edilmesi beklenmektedir."