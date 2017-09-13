Kodu Cup Türkiye 2017'nin şampiyonları belirlendi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen Kodu Cup Türkiye 2017 yarışmasında Spirit of All Adventures ve Coding Explorers takımları şampiyon oldu.

Banka açıklamasına göre, çocukları kodlamaya teşvik etme amacıyla hayata geçirilen Kodu Cup Türkiye 2017'de çocuklar, Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesinde aldıkları kodlama eğitimi sonrası yarattıkları oyunlarıyla yarıştı.

Çocuklar, kodlamadaki hünerlerini Türkiye'nin turizmini merkeze alan oyunlara yansıttılar ve birbirinden eğlenceli oyunlar geliştirdiler.

"Yeni Nesil Turizm" temasıyla düzenlenen Kodu Cup Türkiye 2017'ye Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla ekip "eğlenceli ve yaratıcı" oyunlarla katıldı. Yapılan ön elemeler sonucunda 8-11 ve 12-14 yaş kategorilerinden 5'er ekip finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen kısıtlı zaman içinde oyunlarını anlatmaya çalıştı ve jürinin sorularını yanıtladı.

Yarışmada 8-11 yaş grubunda İstanbul'dan Astro Girls, İzmir'den The Spirit of Adventure ve TED Gamers, Amasya'dan Harşena, Ankara'dan Ted Code Land takımları yarıştı. 12-14 yaş grubunda ise Ankara'dan Windmill, Manisa'dan Phoenix, Şanlıurfa'dan Coders of Gize, İstanbul'dan ScorPions ve Kuşadası'ndan Gezdik Gördük Öğrendik takımları yarıştı.

Jürinin kararını QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır açıklayarak ilk üçe giren takımlara ödüllerini verdi.

Bu yıl Kodu Cup'ın şampiyonları 8-11 yaş grubunda Spirit of All Adventures, 12-14 yaş grubunda ise Coding Explorers takımı oldu.





- "Bir çocuğa dokunmak; Türkiye'nin inovasyon liderlerine dokunmak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, sosyal sorumluluk çalışmalarında çocuklara odaklandıklarını belirterek bilim, sanat ve eğitim konusunda onlara katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi kapsamında eğitimlerin başladığı Haziran 2015'ten bugüne Siirt'ten İstanbul'a 27 farklı ilde 11 binden fazla çocuğun 203 gönüllü tarafından 8'er saatllik kodlama eğitimi aldığını aktaran Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 20 binlere ulaşmak. Programlama eğitimine erken yaşlarda başlanıldığında algoritmik düşünme becerisinin geliştiğini ve bu beceriden kişinin hayatın her alanında faydalanabileceğini görüyoruz. Bu tam da QNB Finansbank olarak bizim bakış açımız ve hedefimizle örtüşüyordu. O nedenle sinerji yaratan bir birliktelik oldu. Çünkü bir çocuğa dokunmanın, Türkiye'nin inovasyon liderlerine dokunmak olduğuna inanıyoruz.

Liderlik ve yaratıcılık da bizi biz yapan değerlerimiz arasında yer alıyor. Bu yaklaşımla projelerimizi araştırırken, değerlendirirken okul dışı eğitim ve sanat alanlarına odaklandık. 'İyi bir kurumsal vatandaş' olan bankamızın topluma katkısını, vizyoner bakış açısını yansıtan projeleri kapsaması açısından da büyük bir hassasiyet gösterdik. Tüm Türkiye'ye ulaşarak en çok sayıda çocuğa ulaşabilmeyi hedefledik. Bu kapsamda bizi en çok heyecanlandıran, harekete geçiren projelerden birisi Microsoft Türkiye ve Habitat iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi oldu."





- "Erken kodlayan yol alır"





Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç da böyle bir çalışmanın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Dijital dönüşümün bütün piyasaları derinden etkilediğine dikkati çeken Yantaç, otomotivden finansa, eğitimden perakendeye kadar tüm sektörlerin yepyeni oyuncularla yeniden şekillendiğini belirtti ve şunları kaydetti:

"Tüm iş dünyası böyle değişirken çocuklarımızı ve gençlerimizi bu dijital dönüşümü sürükleyecek yetkinliklerle yetiştirmemiz gerekiyor. Kodlama ve algoritmik düşünce, bu dönüşümü yönetmek için en gerekli olacak yetkinliklerin başında geliyor. Bu çerçevede, 2012 yılından beri Açık Akademi üzerinde yürütmekte olduğumuz faaliyetleri, 3 seneye yakın süredir QNB Finansbank ve Habitat'la beraber Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesiyle taçlandırdık.

Kodu Game Lab'in Türkçeleştirilmesiyle başlayan ve çocuklarımıza kendi oyunlarını geliştirme imkan sağlayan projemiz Türkiye'nin dört bir yanında 10 binden fazla öğrenciye ulaşmamızı sağlarken, Açık Akademi üzerinden uzaktan eğitim alan öğrencilerle bu sayı 20 binleri geçti. Projeye ve çocuklarımızın algoritmik düşüncelerini geliştirmeye olan inancımız devam ediyor. Hedefimiz önümüzdeki dönemde çok daha fazla öğrenciye, gönüllüye ve eğitmene ulaşabilmek."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesindeki başarının projenin ortakları arasındaki sinerji olduğuna işaret etti.

Hazır, "27 ilde yürüttüğümüz bu projemizde yerel iş birliklerine de önem veriyoruz. Yerelde kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri geliştiriyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bugüne kadar 27 proje ilinde yüzlerce gönüllü eğitmen yetiştirdik" açıklamasında bulundu.